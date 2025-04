Eberl stellt klar: "Haben keine Einigung!"

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané traf am Samstag gegen Mainz 05

Leroy Sané spielt seine persönlich beste Bundesliga-Saison, hat am Samstag beim 3:0-Heimsieg des FC Bayern gegen Mainz 05 erstmals sein zehntes Tor in einer Spielzeit erzielt. Trotzdem steht der deutsche Nationalspieler noch immer ohne Vertrag für die bevorstehende Saison da. Nach dem Heimsieg der Münchner sprach Sportvorstand Max Eberl über die Personalie.

Zum Wochenende ploppten die ersten Meldungen auf, wonach sich der deutsche Rekordmeister mit Leroy Sané auf einen neuen Vertrag verständigt habe. Gegenüber "ran" stellte Sportvorstand Max Eberl nun aber klar, dass es noch keinen finalen Durchbruch mit dem 29-Jährigen gegeben hat: "Was zu lesen ist, ist nicht wahr! Wir haben keine Einigung und noch keinen Vertrag unterschrieben."

Schon vor Wochen sickerte durch, dass der Flügelstürmer grundsätzlich gerne beim FC Bayern bleiben würde, auch zu Gehaltseinbußen bereit sein soll. Trotzdem hat Sané noch immer kein neues Arbeitspapier beim Bundesliga-Spitzenreiter in der Tasche.

Der Linksfuß zeigte in den letzten Jahren immer wieder starke Formschwankungen im Bayern-Trikot. Zuletzt präsentierte sich der Offensivmann aber in Topform, trat sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze immer wieder in Erscheinung. Insgesamt steht Sané in der laufenden Saison bei zwölf Pflichtspiel-Treffern für den FC Bayern, in der Bundeliga steuerte er zudem fünf Assists bei.

Sané bisher dreimal deutscher Meister mit dem FC Bayern

Am Samstagabend wollte sich FCB-Entscheider Eberl dennoch nicht hinreißen lassen, öffentlich über eine Tendenz mit Sané zu berichten: "Dass wir in Gesprächen sind, ist kein Geheimnis. Wir werden mal schauen, was passiert", so der 51-Jährige.

Leroy Sané steht seit fünf Jahren beim FC Bayern unter Vertrag, holte mit dem Verein bis dato dreimal die deutsche Meisterschaft und wurde 2020 Klub-Weltmeister.