Transfer-Duell zwischen FC Liverpool und FC Bayern?

IMAGO/Sebastian Frej

Adam Wharton wird unter anderem beim FC Bayern ins Spiel gebracht

Könnte es im Sommer zu einem Transfer-Tauziehen zwischen dem FC Bayern und FC Liverpool kommen? Ein englischer Nationalspieler aus der Premier League wird aktuell jedenfalls mit beiden Topklubs in Verbindung gebracht.

Der Transfer-Sommer wirft seine Schatten voraus. Adam Wharton von Crystal Palace könnte dann eine heiße Aktie werden.

Laut "The Sun" will sich der FC Liverpool aus der Premier League um den zentralen Mittelfeldspieler bemühen. Der FC Bayern und Real Madrid werden vom britischen Boulevardblatt ebenfalls als Bewunderer des Engländers genannt.

Wharton zählt bei Crystal Palace zum Stammpersonal. Eine Leistenoperation zwang den 21-Jährigen während der laufenden Saison allerdings zu einer längeren Pause. Wie "The Sun" weiter berichtet, habe Wharton in dieser Spielzeit nicht oft genug auf dem Rasen gestanden, um das Interesse aus Deutschland und Spanien konkret werden zu lassen.

Wharton und der FC Bayern: Gerüchte nicht neu

Transfer-Reporter Rudy Galetti hatte beim englischen Portal "TEAMtalk" zuletzt geschrieben, dass sich der FC Bayern mit dem Mittelfeldmann befassen würde. Wharton wurde bereits im letzten Sommer lose rund um die Münchner gehandelt. Der Youngster hatte zuvor in der englischen Nationalmannschaft debütiert. Bei der Europameisterschaft in Deutschland stand Wharton im Kader der Three Lions, kam in Turnierverlauf aber nicht zum Zug.

Der FC Bayern hat aktuell Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Joao Palhinha für das zentrale Mittelfeld im Kader. Letztgenannter wird aktuell mit einem Abschied nach nur einer Saison in Verbindung gebracht. Palhinhas Ex-Klub FC Fulham soll eine Rückholaktion prüfen.

Könnte Wharton im Gegenzug in den Fokus rücken? Aktuell gilt vor allem Florian Wirtz von Bayer Leverkusen als heißes Transfer-Thema rund um den FC Bayern.