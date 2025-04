Nächstes Trainer-Beben in der 2. Bundesliga

IMAGO/Revierfoto

Sascha Hildmann muss bei Preußen Münster gehen

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat sich drei Spiele vor Saisonende von Trainer Sascha Hildmann getrennt und setzt im Kampf gegen drohenden Abstieg auf einen neuen Impuls. Das teilten die Westfalen am Sonntagmorgen mit. Über einen Nachfolger will der Klub "schnellstmöglich" informieren.

Die Verantwortlichen kamen zu dem Entschluss, "um neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase freizusetzen", hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Hildmann hatte sein Amt in Münster im Januar 2020 angetreten und den Klub nach einem zwischenzeitlichen Abstieg in die Regionalliga West bis in die 2. Bundesliga geführt.

"Sascha Hildmann und sein Trainerteam sind Teil eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte", sagte Sport-Geschäftsführer Ole Kittner.

Die Münsteraner hatten sich am Samstag mit 1:1 von Darmstadt 98 getrennt, drei Spieltage vor Saisonende ist ein Nicht-Abstiegsplatz für den Tabellen-17. schon fünf Zähler entfernt. Mitaufsteiger SSV Ulm auf dem Relegationsrang liegt jedoch nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Preußen.

In der 2. Bundesliga ist es bereits der elfte Trainerwechsel der Saison, dazu der dritte innerhalb von fünf Tagen. Erst in der Vorwoche hatten sich auch der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 von ihren Trainern getrennt - allerdings im Aufstiegskampf.