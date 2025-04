Medien: Ancelotti-Wechsel noch vor der Klub-WM

IMAGO/Maciej Rogowski

Neuer Job für Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel ins Amt des brasilianischen Fußball-Nationaltrainers.

Der Chefcoach von Real Madrid solle noch vor dem Länderspiel-Fenster im Juni den Posten bei der Seleção übernehmen, berichteten am Sonntagmittag der britische Sender "Sky Sports" und Transfer-Experte Fabrizio Romano, später schloss sich auch "The Athletic" mit gleichen Informationen aus anonymen Quellen an.

Demnach sei der brasilianische Verband "sehr zuversichtlich" hinsichtlich einer Verpflichtung des 65-Jährigen. Die Klub-WM mit Real Madrid wird demnach ein anderer Trainer bestreiten müssen.

Wer das ist, ist laut "The Athletic" noch offen. Gehandelt wird unter anderem Reals Fußballdirektor Santi Solari, aber eben auch ein externe Trainer wie Xabi Alonso von Bayer Leverkusen.

Ancelottis Vertrag bei Real läuft zwar noch bis ins kommende Jahr, doch nach einer bislang enttäuschenden Saison steht der Italiener vor dem Aus.

"Ich kann weitermachen oder aufhören. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der Trainer nach der spektakulären 2:3-Niederlage im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona.

Brasilien wirbt schon seit langem um Ancelotti. Der bisherige Nationaltrainer Dorival Júnior war Ende März nach einer deutlichen Niederlage gegen Erzrivale Argentinien entlassen worden.