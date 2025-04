Stammspieler statt Reservist! Eberl spricht über Dier

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Eric Dier (M.) erzielte gegen Mainz 05 sein erstes Bundesliga-Tor

Nachdem Eric Dier in der Hinrunde nicht über seine Rolle als Reservist beim FC Bayern hinaus gekommen ist, rückte der Innenverteidiger nach der Verletzung von Dayot Upamecano zuletzt immer mehr in den Fokus. Die starken Leistungen des Abwehrspielers haben dafür gesorgt, dass die Münchner Klubbosse mittlerweile wieder eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags in Aussicht stellen.

Eric Dier kommt mittlerweile auf 25 Pflichtspiel-Einsätze in der laufenden Saison, gehört beim FC Bayern seit den argen Verletzungssorgen im Defensiv-Bereich zum Stammpersonal von Cheftrainer Vincent Kompany.

Der englische Innenverteidiger löst seine Aufgaben dabei zumeist ebenso unauffällig wie zuverlässig, trat zuletzt auch noch gleich zweimal als Torschütze in Erscheinung.

Nach seinem Premieren-Treffer in der Bundesliga am vergangenen Samstag beim 3:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 war Bayerns Sportvorstand Max Eberl gegenüber "ran" voll des Lobes für den 1,91-m-Hünen: "Eric hat seit dem Ausscheiden von Dayot Upamecano seine Wichtigkeit unterstrichen und gezeigt, wie stabil er ist. Er rollt einfach, er ist da und weiß was er kann", so Eberl.

Der 51-Jährige bezeichnete Dier darüber hinaus als "sehr, sehr wichtigen Spieler für uns in dieser Phase".

Dier-Zukunft beim FC Bayern noch ungeklärt

Eberl räumte ein, dass aktuell noch nicht final geklärt ist, wie es mit dem 49-maligen englischen Nationalspieler über den Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister weitergehen könnte.

Nach derzeitigem Stand läuft der Vertrag zum Saisonende aus. Ob der 31-Jährige noch einmal einen Kontrakt für eine weitere Saison erhalten wird, ist noch ungewiss. "Wer am 1. August auf der Spielberechtigungsliste steht, werden wir dann sehen", wollte sich Eberl in der Causa Eric Dier nicht in die Karten schauen lassen. Wohlwissend, dass der Innenverteidiger aktuell einer der formstärkten Spieler im Kader des Bundesliga-Spitzenreiters ist.