Experte sieht Kovac-Wandel beim BVB

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gelhardt

Niko Kovac übernahm den BVB im Februar

Borussia Dortmund darf nach einer enttäuschenden Saison doch noch auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Ein Experte hat bei BVB-Trainer Niko Kovac einen Wandel ausgemacht.

Borussia Dortmund rangiert in der Fußball-Bundesliga nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen als Tabellensechster nur noch drei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen.

In seinen Augen habe BVB-Cheftrainer Niko Kovac in den vergangenen Wochen "einen Wandel vollzogen", meinte Markus Babbel am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1". Der Übungsleiter habe nach seinem Antritt im Februar "anfangs sehr lobend über seine Spieler gesprochen und wollte sie stark reden. Dann hat er irgendwie gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert", meinte der TV-Experte.

Babbel zufolge sei der "Schlüssel" bei Borussia Dortmund, "nach Leistung zu gehen".

BVB feiert späten Sieg gegen Hoffenheim

Der BVB hatte sich am Samstagnachmittag in einem dramatischen Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (3:2) in der Nachspielzeit drei Punkte gesichert.

"Es ist eine Achterbahnfahrt", blickte Kovac anschließend bei "Sky" auf die Partie zurück. "Wir haben das Spiel eigentlich im Griff, führen 1:0, verschießen dann den Elfmeter. Danach kommen wir nicht mehr in die Zweikämpfe. In der zweiten Halbzeit wird es besser, wir machen das Tor nicht, betteln eigentlich darum ,dass ein Querschläger reingeht. Nach dem 2:2 dachte ich, was ist das? Beim 3:2 war es genau die Kehrseite der Medaille. Ekstase pur, tolle Moral, klasse", sagte der 53-Jährige.

"Wir greifen jetzt an für die Champions League", stellte BVB-Kapitän Emre Can klar: "Das ist unser Ziel. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir wollen nächstes Jahr nicht international und keine Champions League spielen. Wir haben einiges nachzuholen, wir haben einiges vermasselt diese Saison, deswegen brauchen wir jeden Punkt."