Platzt der Hertha-Coup mit Jonas Boldt?

IMAGO/ABS Michael Schwarz

Jonas Boldt stand zuletzt in Kontakt mit Hertha BSC

Hertha BSC ist intensiv auf der Suche nach einem neuen Sportchef, der bei der Alten Dame mittelfristig die Weichen für die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga stellen soll. Als heißer Kandidat galt zuletzt Jonas Boldt. Mittlerweile wackelt die Personalie allerdings bedenklich.

Die "Bild" vermeldete am Sonntag, dass es derzeit noch grundlegend unterschiedliche Auffassungen darüber geben soll, mit welchen Entscheidungsbefugnissen ein möglicher Sportvorstand oder Geschäftsführer Jonas Boldt bei Hertha BSC ausgestattet wäre.

Der 43-Jährige fordert dem Zeitungsbericht zufolge eine "weitreichende Entscheidungsgewalt in vielen Bereichen" ein. Dazu müssten bei Hertha BSC allerdings einige zum Teil tiefgreifende Veränderungen sowohl in struktureller als auch in personeller Hinsicht vorgenommen werden. Ob sich der Traditionsverein zu diesen Veränderungen wird durchringen können, scheint nach derzeitigem Stand noch fraglich zu sein.

Auf inhaltlicher Ebene soll der Zweitligist mit dem Top-Funktionär zuletzt kein Stück weiter gekommen sein. Wie es bei "Bild" weiter heißt, soll es nach zwei Treffen bis dato keinen weiteren Kontakt mehr zu Jonas Boldt gegeben haben und demzufolge auch keine Entscheidung, ob es noch zu einer Zusammenarbeit kommen wird.

Hertha-Verpflichtung von Jonas Boldt derzeit komplett offen

Boldt war bis zum vergangenen Jahr als Sportvorstand beim Hamburger SV tätig, hatte sich zuvor schon als Scout, Manager und später Sportdirektor bei Bayer Leverkusen einen Namen im deutschen Profi-Fußball gemacht.

Dass er bei Hertha BSC nun seine dritte Station in der Bundesliga beziehungsweise 2. Bundesliga antritt, scheint nach derzeitiger Sachlage aber alles andere als gewiss. Ob zeitnah eine nächste Gesprächsrunde mit den Hertha-Bossen um Präsident Fabian Drescher anberaumt ist, ist nicht bekannt.