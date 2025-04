Dompé-Entscheidung beim HSV gefallen

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Jean-Luc Dompé spielt seit drei Jahren für den HSV

Der Hamburger SV hat endlich Klarheit in einer seiner wichtigsten Personalfragen geschaffen. Noch vor dem Zweitliga-Heimspiel am Sonntag gegen den Karlsruher SC verkündete der HSV die weitere Zusammenarbeit mit seinem Stammspieler Jean-Luc Dompé.

Wie der Hamburger SV auf seiner Vereinshomepage offiziell bestätigte, hat der Aufstiegsaspirant der 2. Bundesliga den Vertrag mit dem Flügelstürmer vorzeitig um mindestens ein Jahr verlängert.

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz meinte über die getroffene Einigkeit mit Jean-Luc Dompé: "Jean-Luc geht in erster Linie für alle sichtbar mit seiner Leistung auf dem Platz voran und zeigt sich - besonders im letzten Halbjahr - auch verbessert in der Defensivarbeit. Vor allem ist er sich aber auch seiner Bedeutung in der Kabine bewusst geworden, ist hier gereift, hilft jungen Spielern bei der Integration. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, stets den Schalk im Nacken und ist längst ein Herzstück unseres Teams."

Der 29-Jährige zählt in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei den Rothosen, hat in seinen bisherigen 30 Einsätzen für den Hamburger SV acht Tore und zwölf Assists beigesteuert. Er ist damit noch vor Top-Torjäger Davie Selke der beste Scorer im HSV-Team von Cheftrainer Merlin Polzin.

Dompé spielt seit 2022 für den HSV

Der Angreifer selbst meinte gegenüber HSV-Vereinsmedien über seinen Verbleib in der Hansestadt: "Ich will weiterhin den Menschen, die es mit unseren Farben halten, viel Freude bereiten, mit Leistung vorangehen und dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen. Der HSV ist mittlerweile der Verein, für den ich die längste Zeit gespielt habe. Das zeigt auch, wie sehr mir die Mannschaft, der Verein und die Fans ans Herz gewachsen sind."

Dompé war im Sommer 2022 vom belgischen Klub SV Zulte Waregem zum Hamburger SV gewechselt und hat in bislang 89 Pflichtspiel-Einsätzen stolze 45 Scorerpunkte gesammelt.