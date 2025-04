Baumgart gibt Update nach Leite-Schock

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Verletzt am Boden: Diogo Leite

Trainer Steffen Baumgart von Union Berlin in der Sorge um Verteidiger Diogo Leite leichte Entwarnung geben.

"Ich kann sagen, dass er heute Abend oder morgen aus dem Krankenhaus kommt. Es scheint nicht so schlimm zu sein wie befürchtet", sagte der 53-Jährige nach dem 1:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten VfL Bochum am Sonntag. Leite hatte in der zweiten Halbzeit einen knallharten Schuss gegen den Kehlkopf bekommen und wurde mit einer Trage abtransportiert.

Nun muss abgewartet werden, wann Baumgart wieder mit dem Portugiesen planen kann. Sicher sei aber, dass es "nur noch eine Frage der Zeit ist und nichts Schlimmeres ist".

Auch an Stürmer Benedict Hollerbach, der zunächst das 1:0 erzielt hatte, ging der Vorfall nicht spurlos vorbei. "Gesundheit ist das Allerwichtigste. Wir haben alle nur einen Körper, und mit dem müssen wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Wenn der nicht funktioniert, dann ist alles sozusagen vorbei", sagte er.

Beeinträchtigen ließ sich Hollerbach von dem Schreckmoment aber nicht - gezwungenermaßen: "Letzten Endes müssen wir natürlich auf dem Platz schon versuchen, da irgendwie emotional stabil zu bleiben, denn in ein paar Minuten geht es weiter und dann musst du wieder performen und gut Fußball spielen."