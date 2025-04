Spekulationen um neuen Schalke-Trainer werden heißer

IMAGO/Joachim Bywaletz

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Coach

Nachdem das Aus von Kees van Wonderen nach der aktuellen Saison beschlossen ist, sucht der FC Schalke 04 nach einem neuen Trainer für 2025/26. Zuletzt schwirrten mehreren Namen von Kandidaten über den medialen Äther, rund um einen davon gibt es nun verdächtige Instagram-Aktivitäten. Ein Hinweis auf ein bevorstehendes Engagement?

Die Liste der beim FC Schalke 04 zuletzt beschäftigten Trainer ist lang, sehr lang, vor allem durch zahlreiche Zugänge allein in den letzten Jahren. Nachdem mittlerweile bekannt ist, dass ab dem Sommer ein weiterer Coach hinzukommen wird, weil Kees van Wonderen schon in Kürze wieder Geschichte ist, brodelt die Gerüchte-Küche bereits heftig.

Sieben Trainer-Namen wurden zuletzt gehandelt, einer davon: Ex-HSV-Coach Tim Walter. Dieser kennt die 2. Bundesliga bestens aus seiner Zeit beim Hamburger SV, beim VfB Stuttgart und bei Holstein Kiel, ein Umstand, der für Neu-Sportchef Frank Baumann (offiziell ab 1. Juni) ein wichtiger Faktor bei der Trainer-Suche sein soll.

Bei "Bild" hieß es zuletzt schon, Walters Name sei in den letzten Wochen immer wieder in Schalker Kreisen aufgetaucht. Nach seinem Aus bei Hull City Ende 2024 wäre Walter zudem verfügbar.

Was ein mögliches Engagement nun realistischer macht: "Bild" hat beobachtet, dass ein enger Vertrauter und langjähriger Co-Trainer von Walter seit letzten Freitag dem FC Schalke 04 auf Instagram folgt, nämlich Julian Hübner. Dieser stand an Walters Seite bei der letzten Station bei Hull City (07/2024 bis 11/2024) sowie vorher beim HSV (07/2021 bis 02/2024).

Schalke will "nicht auf Namen eingehen"

Das Boulevard-Blatt wertet die Tatsache, dass Hübner nun Follower von S04 ist (und auch einer Schalker Fan-Page folgt), als "verräterisches Zeichen".

Schalke selbst wollte sich hingegen nicht zu den Spekulationen äußern. Auf Nachfrage von "Bild" reagierte Sportdirektor Youri Mulder abweisend.

"Ich gehe nicht auf Namen ein", sagte nur Mulder und fügte an: "Am 18. Juni muss ein neuer Coach da sein, denn an dem Tag fangen wir wieder mit der Vorbereitung an. Aber natürlich wollen wir in der Trainersuche so schnell wie möglich Fortschritte machen."