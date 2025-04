Bericht: Sané lehnte lukratives Angebot für Bayern ab

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Leroy Sané wird wohl über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft nach dieser Saison aus. Doch das soll sich bald ändern. Denn offenbar steht der Offensivmann kurz vor einer Verlängerung. Für die Münchner soll er zuletzt gar eine Top-Offerte abgelehnt haben, die ihm mutmaßlich viele Millionen gebracht hätte.

Auch wenn Sportvorstand Max Eberl die laut verschiedenen Medienberichten quasi besiegelte Verlängerung des FC Bayern mit Leroy Sané kürzlich noch als unwahr bezeichnete, stehen dennoch alle Zeichen auf eine weitere Zusammenarbeit.

Um bei den Münchnern zu bleiben, nimmt der Offensivmann sogar offenbar einige Einbußen in Kauf. Schon zuletzt war immer wieder zu lesen gewesen, dass der deutsche Rekordmeister den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sané nur verlängern will, wenn sich dabei sein Gehalt auch reduziert.

Dieses soll aktuell bei bis zu 20 Millionen Euro im Jahr liegen, fortan wird es weniger sein, wie viel weniger genau ist noch offen. Das Geld scheint Sané aber ohnehin nicht das Wichtigste zu sein. Denn wie der "kicker" nun berichtet, hat der 29-Jährige für den FC Bayern extra ein "finanziell lukratives Angebot" aus Saudi-Arabien ausgeschlagen.

Verhandlungen zwischen Sané und FC Bayern in finalen Zügen

Im Wüstenstaat winken Top-Stars aus Europa regelmäßig Mega-Gehälter. Cristiano Ronaldo soll 200 Millionen Euro im Jahr kassieren, Neymar soll seinerzeit 80 Millionen Euro bekommen haben, Karim Benzema kassiert laut Berichten 50 Millionen Euro jährlich, Ex-Bayern-Star Sadio Mané 40 Millionen Euro.

Gut möglich also, dass Sané in der Saudi Pro League weiter auf 20 Millionen Euro oder sogar mehr hätte bestehen können. Doch Sané wiegelte nicht nur die besagte Offerte aus der Wüste ab, sondern schob auch den FC Arsenal beiseite, der laut "kicker" "ernsthaftes Interesse" gezeigt haben soll.

Nun also stehen die Zeichen auf Verlängerung beim FC Bayern, dort, wo Sané sein bestes Bundesliga-Jahr gespielt hat: Bei zehn Treffern steht der Offensivmann bereits. Drei Spieltage bleiben ihm noch, um den Wert noch zu verbessern.

Dem Fachmagazin nach gibt es zwar noch keine endgültige Einigung mit den FCB-Verantwortlichen, die Verhandlungen seien aber in den finalen Zügen.