Medien: Ancelotti-Entscheidung naht

IMAGO/Jose Breton

Carlo Ancelotti könnte Real schon bald verlassen

Nach der Finalpleite gegen Barcelona (2:3 n.V.) droht Carlo Ancelotti das Aus bei Real Madrid. Seine Zukunft könnte sich schon in den nächsten Stunden entscheiden. Das hat wohl auch Auswirkungen auf Xabi Alonso.

Wie geht es bei Carlo Ancelotti und Real Madrid weiter? Wie spanische Medien berichten, soll die Entscheidung über dessen Zukunft bei den Königlichen bald fallen. Es handele sich nur um "Stunden", berichtete die "Marca".

Mehr Antworten soll es nach einem Treffen mit Präsident Florentino Pérez und Real-Geschäftsführer Jose Angel Sanchez geben.

"Xabi Alonso erwarten Neuigkeiten", hieß es weiter mit Blick auf den Star-Trainer von Bayer 04 Leverkusen. Er gilt als einer der heißesten Kandidaten auf die Nachfolge von Ancelotti.

Real Madrid: Spekulationen um Alonso gehen weiter

Seit Wochen bestimmt hauptsächlich die unklare Zukunft von Alonso die Schlagzeilen unterm Bayer-Kreuz.

"Dass Klarheit für alle gut wäre, ist ja keine Frage", betonte Sportchef Simon Rolfes nach dem Bundesliga-Spiel gegen Augsburg. Eine Entscheidung soll es spätestens bis zum Saisonende geben, drei Ligaspiele stehen noch aus.

Die Aktien von Ancelotti waren nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Arsenal und der Niederlage gegen den FC Barcelona im Pokal deutlich gesunken. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Die Sportzeitung "As" rief ein "Alles-oder-Nichts-Finale" aus. In der Liga trifft Real am 11. Mai nochmal auf Hansi Flicks Barca. In der Tabelle liegen die Königlichen vier Zähler hinter Barcelona. Real droht somit eine titellose Saison.

In der Gerüchteküche hieß es zuletzt auch, dass Ancelotti kurz vor einem Wechsel ins Amt des brasilianischen Fußball-Nationaltrainers stehe.

Der Chefcoach von Real Madrid solle noch vor dem Länderspiel-Fenster im Juni den Posten bei der Seleção übernehmen, berichteten am Sonntagmittag der britische Sender "Sky Sports" und Transfer-Experte Fabrizio Romano, später schloss sich auch "The Athletic" mit gleichen Informationen aus anonymen Quellen an.

Demnach sei der brasilianische Verband "sehr zuversichtlich" hinsichtlich einer Verpflichtung des 65-Jährigen. Die Klub-WM mit Real Madrid wird demnach ein anderer Trainer bestreiten müssen.