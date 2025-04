Freund verrät: Von diesen beiden Jobs träumt Klopp

IMAGO/Roger Petzsche

Jürgen Klopp ist Head of Global Soccer bei Red Bull

Obwohl Jürgen Klopp in seinem neuen Job als Head of Global Soccer bei Red Bull sehr glücklich ist, halten sich die Gerüchte, nach denen der ehemalige Erfolgscoach des BVB und FC Liverpool bald auf die Trainerbank zurückkehren könnte. Ein ehemaliger Mitspieler des 57-Jährigen hat diese Spekulationen nun befeuert.

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Jürgen Klopp auf die Trainerbank reißen nicht ab. Besonders intensiv wird Red Bulls Head of Global Soccer derzeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht, wo sich das Ancelotti-Aus im Sommer mehr als nur anbahnt.

Klopps Berater Marc Kosicke stellte zwar erst kürzlich klar, dass sein Klient im Red-Bull-Kosmos "sehr glücklich" sei, doch ein ehemaliger Weggefährte des 57-Jährigen aus gemeinsamen Mainzer Tagen hat die Temperatur in der Gerüchteküche mit einigen Aussagen nun doch noch einmal spürbar erhöht.

Ex-Mitspieler: Klopp hat zwei Trainer-Wünsche

"Als er Liverpool verlassen hat, hat er mir gesagt, dass er zwei Wünsche hat", sagte Ex-FSV-Profi Miroslav Tanjga am Wochenende auf einer Pressekonferenz seines serbischen Klubs Vojvodina. Was sind Klopps Wünsche? "Trainer der Nationalmannschaft zu werden und Trainer von Real Madrid zu werden."

Er selbst wisse aber nicht, ob sich einer dieser Wünsche für Klopp erfüllen werde, ergänzte Tanjga. "Aber er ist ganz sicher einer der Kandidaten für die Real-Bank." Mehr als Spekulationen seien dies aber nicht, betonte der gebürtige Kroate, der von 1996 bis 1999 mit Klopp gemeinsam beim FSV Mainz spielte.

"Klopp wird Trainer der DFB-Elf"

Was er zudem über Klopp wisse: "Dass er in England nie ein anderes Team als Liverpool trainieren wird. Und er möchte nicht in die Serie A oder nach Frankreich." Darüber hinaus sei er selbst davon überzeugt, dass sein Freund "irgendwann Trainer der deutschen Nationalmannschaft wird".

Er habe sich mit Klopp unterhalten, erklärte Tanjga weiter. Dabei habe ihm der Deutsche gesagt, dass er aktuell "nicht viel" über einen Trainerjob nachdenke. Ob Klopp irgendwann von seinem Job bei Red Bull gelangweilt wird und er danach auf die Bank zurückkehrt, "weiß im Moment nicht mal er selbst", sagte der ehemalige Weggefährte.