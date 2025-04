"Du Schwanz": Schalke-Star mit Skandal-Attacke auf Fan

IMAGO/Lucca Fundel

Aymen Barkok hat beim FC Schalke 04 für zusätzliche Unruhe gesorgt

Am Wochenende sorgte Aymen Barkok beim FC Schalke 04 mit einer heftigen Beleidigung gegen einen Fan für Schlagzeilen. Mittlerweile hat sich der Winterneuzugang entschuldigt.

"Liebe Schalker, ich möchte bei euch allen um Entschuldigung bitten. Vor allem bei dem Fan, dem ich direkt geantwortet habe. Was ich geschrieben habe, war dumm. Ich schäme mich dafür", schrieb Aymen Barkok bei Instagram.

Der erst im Winter vom FC Schalke 04 verpflichtete 26-Jährige hatte in einer Direktnachricht bei Snapchat einen Fan beschimpft: "Verpiss dich aus mein Snap du Schwanz. Wenn's dir nicht passt."

Screenshots davon wurden auf Social-Media-Seiten im Internet geteilt und rege kommentiert.

Barkok hatte unmittelbar nach dem Schalker 1:2 beim 1. FC Kaiserslautern, bei dem er auf der Bank geblieben war, ein Foto seiner Füße in Fußballschuhen gepostet und dazu geschrieben: "Fehlerfrei".

Ein Fan kommentierte dies verärgert mit den Worten: "Wenn du sowas nach einer Niederlage postest, solltest du dich aus meinem Verein verpissen. Kriegt alle nichts auf die Kette und dann sowas posten? Weiß nicht, ob das sein muss."

Danach brannten Barkok die Sicherungen durch.

Barkok beim FC Schalke 04 wohl ohne Perspektive

"Es tut mir aufrichtig leid. Das ist normalerweise auch nicht meine Art. Ich weiß, wie wichtig gerade auf Schalke das Miteinander ist. Und ich weiß, dass ich einiges gut zu machen habe", bat Barkok um Verzeihung.

Der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt und Mainz 05 kündigte an, in den nächsten Tagen die Arche Noah in Gelsenkirchen zu besuchen und die soziale Einrichtung mit einer Spende zu unterstützen.

Durch den Eklat dürften Barkoks Chancen auf eine Zukunft bei den Knappen über den Sommer hinaus weiter gesunken sein. Sportlich hat sich die Verpflichtung des 18-fachen marokkanischen Nationalspielers, der nur bis Saisonende unter Vertrag steht, bislang für beide Seiten nicht ausgezahlt.

"Ich bin zu Schalke gekommen, um zu kämpfen und alles für den Verein zu geben", schrieb Barkok: "Dass ich sportlich nicht das zeigen kann, was ich selbst von mir erwartet habe, nervt mich total."