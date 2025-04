Das spricht für eine Brandt-Trennung im Sommer

IMAGO/Thomas Voelker

Julian Brandt traf in Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 2:1 für den BVB

Pünktlich zur heißen Phase der Bundesliga-Saison hat Julian Brandt sein Formtief aus den Wintermonaten überwunden und zuletzt wieder stark aufgespielt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund könnte damit noch zu einer prägenden Figur im Rennen um die Champions-League-Qualifikation werden. Über seine sportliche Zukunft beim BVB wird derweil weiter heftig spekuliert.

Aktuell soll noch vollkommen offen sein, ob Julian Brandt im Sommer in sein letztes Vertragsjahr bei Borussia Dortmund starten wird.

Der dienstälteste Spieler im derzeitigen BVB-Kader wird schon seit Monaten wiederholt mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Schon vor Wochen wurde darüber berichtet, dass die Dortmunder Verantwortlichen einen Verkauf des 48-maligen Nationalspielers anstreben, der rund um die kalte Jahreszeit meilenweit von seiner Bestform entfernt war und sogar seinen Stammplatz in der BVB-Zentrale zu verlieren drohte.

Aktuell soll es nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" noch immer Signale vom Verein an die Spielerseite geben, dass die Schwarz-Gelben "eine Trennung im Sommer bevorzugen würden".

Keiner hat seit 2019 häufiger für den BVB gespielt als Brandt

Julian Brandt hatte in den Krisen-Wochen der Dortmunder, als der BVB zeitweise auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle abgestürzt war, einen denkbar schweren Stand. Er galt häufig sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Dortmunder Anhängerschaft als einer der großen Sündenböcke, wurde für mehrere fußballerische Flop-Leistungen der Borussia als einer der Hauptschuldigen ausgemacht.

Folgt im Sommer nun also tatsächlich die Trennung von dem BVB-Akteur, der in den letzten sechs Jahren so häufig wie kein anderer Dortmund-Profi für den Verein auf dem Rasen gestanden hat?

Bemerkenswert: In seinen fünf vorangegangenen Spielzeiten für Borussia Dortmund hat Julian Brandt mindestens 31 Bundesliga-Einsätze vorzuweisen, in der laufenden Saison kann er immerhin noch auf 30 Partien kommen.