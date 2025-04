Lauterns Matchwinner spricht über Abschiedsgerüchte

IMAGO/Steven Mohr

Ragnar Ache ist der Top-Torjäger beim 1. FC Kaiserslautern

Ragnar Ache war am vergangenen Sonntag einmal mehr der Matchwinner für seinen 1. FC Kaiserslautern. Im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Endstand 2:1) war der Torjäger an beiden FCK-Toren direkt beteiligt und hatte somit entscheidenden Anteil daran, dass die Pfälzer weiterhin im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga dabeibleiben. Nach der Partie äußerte sich der Stürmer auch zu den anhaltenden Abschiedsgerüchten.

Beim immens wichtigen 2:1-Heimsieg seines 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Schalke 04 war Ragnar Ache sowohl als Vorbereiter als auch als entscheidender Siegtorschütze in Erscheinung getreten.

Der 26-Jährige beendete damit eine vergleichsweise lange Durststrecke, hatte er doch drei Liga-Spiele zuvor keinen Treffer erzielt. "Die letzten Wochen waren katastrophal. Ich habe keine Tore gemacht eigentlich. Ein Elfmetertor, aber aus dem Spiel heraus eigentlich gar nix. Sehr frustrierend", wurde der Torjäger der Pfälzer in der "Bild" zitiert.

Dank des insgesamt 17. Saisontors des gebürtigen Frankfurters hält der FCK Anschluss an den Relegationsplatz, verkürzte am Sonntag außerdem den Rückstand auf den Tabellenzweiten Hamburger SV auf vier Punkte.

Ache hat noch einen Lautern-Vertrag bis 2026

Seine starke Leistung im jüngsten Heimspiel im Trikot der Roten Teufel dürfte den Marktwert des Mittelstürmers nur noch weiter nach oben getrieben haben. Zwar steht Ache noch bis 2026 in Kaiserslautern unter Vertrag, doch wurde er in den letzten Wochen immer wieder mit einem möglichen Sommer-Abschied in Verbindung gebracht.

Auf seine nahen Zukunftspläne angesprochen, will sich der Angreifer weiterhin nicht in die Karten schauen lassen und hält sich alle Optionen offen: "Alle Türen stehen noch offen. Ich habe einen Vertrag hier bis 2026, am Ende des Tages sehen wir, was passiert."

Entscheidend wird wohl werden, in welcher Spielklasse die Pfälzer in der kommenden Saison auf Punktejagd gehen werden.