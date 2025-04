Wurde Leroy Sané bei Real Madrid angeboten?

IMAGO/Midori Ikenouchi/Hasan Bratic/DeFodi Images

Wechselt Leroy Sané vom FC Bayern zu Real Madrid?

Noch immer ist unklar, wie es für Leroy Sané beim FC Bayern weiter geht. Ein Wechsel zu Real Madrid könnte offenbar eine Option werden.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, sind die Berater von Leroy Sané an die Verantwortlichen von Real Madrid herangetreten und haben den Königlichen den Flügelstürmer des FC Bayern angeboten.

Ob Real ernsthaft an einer Verpflichtung des 29-jährigen Angreifers interessiert ist, ist allerdings nicht bekannt.

Bei den Spaniern könnte Sané in die Fußstapfen von Rodrygo treten. Der Brasilianer wird immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Sportvorstand Max Eberl hat sich am Wochenende zum aktuellen Stand der Verhandlungen über eine Verlängerung geäußert.

"Was zu lesen ist, ist nicht wahr! Wir haben keine Einigung und noch keinen Vertrag unterschrieben", stellte Eberl bei "ran" klar. Zuvor hatte die Meldung die Runde gemacht, dass sich beide Parteien auf eine weitete Zusammenarbeit geeinigt haben.

Schon vor Wochen sickerte durch, dass der Flügelstürmer grundsätzlich gerne beim FC Bayern bleiben würde, auch zu Gehaltseinbußen bereit sein soll. Trotzdem hat Sané noch immer kein neues Arbeitspapier beim Bundesliga-Spitzenreiter in der Tasche.

Leroy Sané lehnt "lukratives Angebot" für den FC Bayern ab

Laut "kicker" hat Sané für einen Verbleib beim FC Bayern sogar ein "finanziell lukratives Angebot" aus Saudi-Arabien ausgeschlagen. Auch dem FC Arsenal soll der Angreifer eine Absage erteilt haben.

Dem Fachmagazin zufolge ist zwar noch keine endgültige Einigung erzielt worden, die Verhandlungen befinden sich demnach aber auf der Zielgeraden.

Sané spielt aktuell seine beste Saison seit seinem Wechsel zum FC Bayern. Zehn Tore und fünf Vorlagen stehen nach 27 Bundesliga-Partien zu Buche.