Tel-Abschied vom FC Bayern? Insider fällt klares Urteil

IMAGO/Jerry Andre

Kehrt Mathys Tel im Sommer zum FC Bayern zurück?

Da er unter Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern eher eine untergeordnete Rolle spielte, entschied sich Mathys Tel Anfang Februar 2025 für eine Leihe zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur - satte Kaufoption angeblich inklusive. Beinahe drei Monate später soll allerdings aktuell einiges dafür sprechen, dass der 20-jährige Franzose im Sommer nach München zurückkehrt.

Bleibt Mathys Tel bei Tottenham Hotspur und spült dem FC Bayern im Sommer 2025 damit eine nette Summe in die Kassen? Ein Insider hat nun eingeschätzt, wie der Stand der Dinge ist.

Es sei "derzeit unwahrscheinlich", dass die Spurs Tel halten werden, zitiert "Football Insider" Ex-Spieler Mick Brown, der nach seiner aktiven Karriere für Manchester United (1998 - 2007), den AFC Sunderland (2007 - 2010) und Tottenham (2010 - 2022) als Scout und Analytiker aktiv war - und daher als absoluter Insider gilt, wenn es um Belange der Nordlondoner geht.

Und weiter: "Nach allem, was ich höre, denke ich, dass er zum FC Bayern zurückkehren wird."

Knackpunkt ist demnach vor allem die vermeintlich im Leihvertrag verankerte Ausstiegsklausel, die mit rund 55 Millionen Euro alles andere als gering ausfallen soll. Ein Verbleib wird dem Bericht zufolge wohl nur zum Thema, wenn sich die Bayern bereit zeigen, ihre Ansprüche nach unten zu schrauben.

Ablöseforderung des FC Bayern zu hoch?

Brown glaubt zudem, dass man in Tottenham nicht vollends vom Offensiv-Talent überzeugt ist. Seit er in der Premier League aktiv sei, habe Tel "die Erwartungen nicht ganz erfüllt und ich denke, wir sehen jetzt einige der Gründe, warum Bayern ihn unbedingt gehen lassen wollte", urteilt Brown.

In 14 Pflichtspielen erzielte Tel bislang drei Treffer, eine Ausbeute, die die sportliche Talfahrt Tottenhams nicht stoppen konnte.

In einer "idealen Welt" würde man Tel laut Brown dennoch gerne fest verpflichten, für die geforderte Ablöse habe der Youngster jedoch "nicht genug gezeigt". "Um es einfach auszudrücken: Zu diesem Preis wird es keinen Deal geben", so Brown.

Sollte Tottenham allerdings die Europa League gewinnen, sich damit einen Platz in der kommenden Champions-League-Saison und große Mehreinnahmen sichern, könnte sich das Blatt jedoch wenden, heißt es weiter. In der Europa League stehen die Spurs im Halbfinale, in der englischen Premier League enttäuscht man 2024/25 hingegen auf ganzer Linie.