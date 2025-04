Bericht: Boldt bei zwei weiteren Klubs im Gespräch

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Jonas Boldt ist begehrt

Die Gerüchteküche brodelt: Wo schlägt der ehemalige HSV-Sportvorstand Jonas Boldt als neuer sportlicher Leiter auf? Neben Hertha BSC sollen angeblich zwei weitere Klubs im Rennen sein.

Der Name Jonas Boldt ist in aller Munde. Der frühere Sportvorstand des Hamburger SV wurde zuletzt immer wieder als möglicher Kandidat bei Hertha BSC genannt.

In Berlin soll ein neuer Sportchef die Weichen wieder auf Bundesliga stellen. Nach ersten Gesprächen soll die Personalie aber wackeln, hieß es jüngst bei "Bild".

Es gebe derzeit noch grundlegend unterschiedliche Auffassungen darüber, mit welchen Entscheidungsbefugnissen ein möglicher Sportvorstand oder Geschäftsführer Jonas Boldt bei Hertha BSC ausgestattet wäre.

Boldt-Konkurrenz für Hertha BSC

Der 43-Jährige fordert dem Bericht zufolge eine "weitreichende Entscheidungsgewalt in vielen Bereichen" ein. Dazu müssten bei Hertha BSC allerdings einige zum Teil tiefgreifende Veränderungen sowohl in struktureller als auch in personeller Hinsicht vorgenommen werden. Ob sich der Traditionsverein zu diesen Veränderungen wird durchringen können, scheint nach derzeitigem Stand noch fraglich zu sein.

Hertha bekommt zudem offenbar Konkurrenz im Werben um Boldt.

Denn nun berichtet die "Bild", dass Boldt neben Hertha auch mit Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln Kontakt haben soll.

Im Kraichgau herrscht weiter Unruhe um Sportdirektor Frank Kramer und Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, weil die TSG immer noch im Abstiegskampf steckt.

Auch in Köln steht Sportchef Christian Keller gefühlt seit Jahren immer wieder in der Kritik. Keller arbeitet seit 2022 bei den Domstädtern, steht mit dem FC kurz vor dem Wiederaufstieg.

Boldt war bis zum vergangenen Jahr als Sportvorstand beim Hamburger SV tätig, hatte sich zuvor schon als Scout, Manager und später Sportdirektor bei Bayer Leverkusen einen Namen im deutschen Profi-Fußball gemacht.