VOTING: Hat der DFB richtig entschieden?

IMAGO/DAX Images

Antonio Rüdiger (M.) musste von mehreren Menschen zurückgehalten werden

Eineinhalb Tage nach dem üblen Ausraster von Antonio Rüdiger im spanischen Pokalfinale hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in der Angelegenheit geäußert und mitgeteilt, dass es keine unmittelbaren Sanktionen gegen den Star-Verteidiger von Real Madrid geben wird. Hätte der DFB härter reagieren sollen? Eure Meinung ist gefragt.

Was waren das für hässliche Bilder in der Nacht zu Sonntag im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona (Endstand 3:2 für Barca). Der bereits ausgewechselte Antonio Rüdiger war nach einer Schiedsrichterentscheidung gegen sein Real Madrid in der 121. Minute völlig ausgerastet (das Ganze ist oben im Video zu sehen, öffnet sich im Artikelbild).

Zunächst warf er eine Rolle Tape-Verband in Richtung des Unparteiischen Ricardo De Burgos Bengochea, verfehlte diesen nur knapp.

Anschließend beleidigte er den spanischen Schiedsrichter noch deutlich hörbar in deutscher Sprache als "Missgeburt" und "Hurensohn" und wurde offenkundig nur dank des Eingreifens mehrerer Real-Betreuer und -Mannschaftskollegen daran gehindert, den Schiri auch noch tätlich anzugehen.

Alleine für das Werfen des Gegenstands drohen dem Innenverteidiger nun bis zu zwölf Spiele Sperre in der spanischen Liga und im spanischen Pokal.

Schon am Sonntag wurden in ganz Fußball-Deutschland Stimmen laut, die auch Konsequenzen für Antonio Rüdiger in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft einforderten.

Am Montag äußerte sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler und teilte mit: Der DFB wird den Real-Verteidiger für sein Fehlverhalten nicht weiter sanktionieren und ihn etwa für einen bestimmten Zeitraum aus der Nationalmannschaft werfen.

sport.de will von euch wissen: Was das die richtige Entscheidung des deutschen Verbands?

Hätte der DFB Rüdiger suspendieren müssen?

In der deutschen Öffentlichkeit sowie den sozialen Medien wird die Entscheidung des DFB bereits kontrovers diskutiert.

Ist es richtig, dass sich die deutsche Nationalmannschaft in Person von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler hinter seinen Stammspieler stellt, der seit 2014 bereits 79 A-Länderspiele für Deutschland bestritten hat?

Oder hätte Rüdiger, der in der Vergangenheit bereits häufiger mit obszönen Gesten, verbalen Ausfälligkeiten und gegenüber Gegenspielern und Fans und Tätlichkeiten aufgefallen war, zumindest zeitweise aus der Nationalmannschaft suspendiert werden müssen? Stimmt mit ab in unserem großen Voting zu der Causa Antonio Rüdiger.