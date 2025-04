Real Madrid: Mia san Mia in Knallhart-Kultur

IMAGO/Guillermo Martinez

Antonio Rüdiger gingen die Nerven durch

Emotionale Ausraster der Superstars gehören so sehr zu Real Madrid wie Rekorde und enorme Erfolge. DFB-Star Antonio Rüdiger lieferte unlängst das jüngste Kapitel einer Reihe unrühmlicher Vorfälle, die durchaus Masche zu haben scheinen.

Dass der Erfolgsdruck im allerhöchsten Regal der europäischen Fußball-Elite enorm ist, dürfte außer Frage stehen: In Deutschland gilt für Bundesliga-Branchenprimus FC Bayern zum Beispiel der Gewinn der Meisterschaft ist das Minimalziel. Wird dieses verpasst, geht es dem Trainer ziemlich sicher an den Kragen, auf die Stars auf dem Rasen wird zumindest Spott und Häme in Hülle und Fülle einprasseln.

Nicht minder brisant gestaltet sich die Situation bei Spanien-Gigant Real Madrid, der anders als die Münchner im FC Barcelona allerdings einen keinen Deut weniger ambitionierten Dauerrivalen im eigenen Stall haben. Ein Umstand, der in den Reihen der Königlichen eine beinahe toxische Atmosphäre zu erzeugen scheint. Das belegt nicht erst der jüngste Eklat um DFB-Star Antonio Rüdiger und Co.

Im Fight um die nationale Krone hat der FC Barcelona derzeit im Duell mit Real Madrid die Nase vorne, in der Champions League mussten der Rekordsieger der europäischen Fußball-Königsklasse zudem völlig überraschend im Viertelfinale am FC Arsenal und am Samstag sorgte ausgerechnet Barca für den nächsten Titel-K.o. der Madrilenen. In einem über weite Teile hochklassigen Finale der Copa del Rey setzten sich die Katalanen mit 3:2 nach Verlängerung durch - und legten die Nerven des weißen Balletts blank.

Nachdem Referee Ricardo De Burgos Bengochea der vermeintlichen Chance auf den Last-Second-Ausgleich durch Kylian Mbappé den Wind aus den Segeln genommen hatte, indem er ein Stürmerfoul des Franzosen pfiff, knallten den Real-Stars die Sicherungen durch. Lucas Vázquez kassierte auf der Bank, Jude Bellingham nach dem Schlusspfiff Rot wegen Meckerns, den Vogel schoss allerdings Rüdiger ab, der verbal vollkommen die Kontrolle verlor, Bengochea auf Deutsche als "Hurensohn" und "Missgeburt" bezeichnete und eine Tape-Rolle nach dem Unparteiischen warf.

Rüdiger ist Mehrfach-Täter, steht aber nicht alleine da

Eine Entgleisung, für die sich der Verteidiger inzwischen zwar entschuldigte, die aber dennoch eine enorme Strafe nach sich ziehen dürfte.

Apropos Strafe: Eine solche kassierte Rüdiger erst nach dem knappen Weiterkommen im Achtelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid. Das im Elfmeterschießen gewonnene Duell feierte Rüdiger mit einer Kopf-ab-Geste in Richtung der Atleti-Fans, ein geschmackloser Fall für UEFA, die den Deutschen für ein Jahr auf Bewährung setzte und ihm zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verdonnerte.

Was allerdings auffällt: Wieder war Rüdiger, gegen den die höchste Strafe verhängt wurde, nicht der schlechte Gewinner, bzw. Verlierer im Real-Kader. Auch Mbappé und Dani Ceballos wurden aufgrund "unangemessenem Verhaltens" zur Kasse gebeten.

Damit aber längst nicht genug! Ein Blick auf die Saison genügt, um zu entlarven, dass sportliche Rückschläge in Madrid regelmäßig emotionale Ausraster nach sich ziehen. Beispiel gefällig? Beim enttäuschenden 1:1 bei CA Osasuna im Februar 2025, in einer Phase, in der Real eine eigentlich komfortable Tabellenführung verspielte, kassierte Bellingham Rot, da er den Unparteiischen mit den Worten "fuck you" bedacht haben soll. Im Nachhinein konnte man den spanischen Verband zwar davon überzeugen, der Mittelfeldstar habe "fuck of" gesagt, eine Sperre von zwei Spielen setzte es dennoch.

Zu Jahresbeginn sorgte zudem Vinicius Junior für Schlagzeilen, als er beim knappen 2:1 in Valencia, Real lag zum Zeitpunkt des Eklats mit 0:1 im Hintertreffen, für einen Kopfstoß gegen Keeper Stole Dimitrievski des Platzes verwiesen wurde. Einmal mehr jammerte man in der Hauptstadt anschließend über eine ungerechte Regelauslegung, einmal mehr folgte eine Sperre.

Hybris bei den Königlichen?

Das brutale Einsteigen von Mbappé gegen Antonio beim 1:0-Erfolg gegen Deportivo Alaves muss trotz seiner Härte als rein sportliches Zuspätkommen gewertet werden, dass nicht wenige Madrid-Stars trotz des glasklaren Vergehens anschließend lamentierend auf Schiri Cesar Soto Grado einwirken wollten, erhärtet das Bild, des Klubs, der gnadenlos auf die eigenen Interessen schielt.

Dem deutschen Fußballfan dürfte dies nicht gänzlich unbekannt sein: Die Münchner Mia-san-Mia-Wagenburgmentalität ist schließlich legendär, schlägt manchmal ebenfalls über die Stränge, schallt aber selten ohne einen Hauch kultiger Sympathie durch die Bundesrepublik.

Dem Auftreten der Königlichen mutet hingegen eher etwas Toxisches, beinahe eine Art Hybris an.

Mehr als spannend ist in diesem Zusammenhang auch ein Quervergleich mit der Basketball-Sparte des Klubs. In der EuroLeague ist Real das Team, das die meisten technischen Fouls (also Respektlosigkeiten, Provokationen, etc.) pro Partie (0,9) produziert. Zum Vergleich ALBA Berlin kommt lediglich auf 0,18 pro Spiel.

Eine gewisse Unsportlichkeit scheinen auch die Korbjäger aus Madrid kultiviert zu haben. Immerhin: Dem Erfolg tut dies bei Weitem keinen Abbruch.