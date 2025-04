England-Interesse an Star des FC Bayern wird konkreter

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Min-jae Kim (r.) könnte es im Sommer vom FC Bayern auf die Insel ziehen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließt der FC Bayern einen Verkauf von Min-jae Kim im Sommer nicht aus. Knapp 50 Millionen Euro würde der Rekordmeister für den Innenverteidiger wohl verlangen. Insbesondere das Interesse eines Klubs aus der Premier League scheint sich nun zu konkretisieren.

Zuletzt hatte bereits das spanische Online-Portal "fichajes.net" berichtet, dass wohl der FC Chelsea als auch Newcastle United die Fühler nach Min-jae Kim ausstrecken. Demnach positionieren sich die beiden Premier-League-Klubs bereits für einen möglichen Transfer im Sommer.

Nun will auch "Footballinsider 24/7" von einem Interesse der Magpies am Verteidiger des FC Bayern erfahren haben. Demnach habe sich das Interesse des Tabellendritten der Premier League zuletzt konkretisiert sich. Man plane im Norden der Insel bereits einen Vorstoß nach Ende der Saison. Auch nach den Wechselmodalitäten habe man sich an der Säbener Straße bereits erkundingt.

Lässt der FC Bayern Min-jae Kim schon wieder ziehen?

Demnach sei aus dem Umfeld der Münchner zu hören, dass man bereit sei, dem Südkoreaner bei einer Ablösesumme von mindestens 40 Millionen Pfund (umgerechnet 47 Millionen Euro) keine Steine in den Weg zu legen. Kim sei für Newcastle deshalb so interessant, weil man das Abwehrzentrum gerne mit einem erfahrenen Mann verstärken würde.

Kims Leistungen im Trikot des FC Bayern haben gemischte Reaktionen hervorgerufen. Auf der einen Seite zeigte der 28-Jährige oft überzeugende Leistungen. Auf der anderen war er aber auch oft ein Kandidat für teils schwerwiegende Fehler.

Kim war im Sommer 2023 von der SSC Neapel zum FC Bayern gewechselt. 50 Millionen Euro ließ sich der deutsche Rekordmeister den Deal kosten.

Sollte der FC Bayern Kim tatsächlich ziehen lassen, wäre man auf einen externen Ersatz angewiesen. Gerüchte gab es zuletzt um Dean Huijsen vom AFC Bournemouth. Der 20-Jährige soll an der Isar auf dem Zettel stehen, allerdings sind auch zahlreiche Topklubs an dem Youngster dran.