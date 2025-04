Lothar Matthäus über Kane-Kritik: "Unberechtigt"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Harry Kane wird dem FC Bayern wegen einer Gelb-Sperre bei RB Leipzig fehlen

Beim kommenden Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig wird Harry Kane dem FC Bayern nicht zur Verfügung stehen. Der Münchner Stürmer-Star sah beim Heimspiel gegen Mainz 05 seine fünfte Gelbe Karte. Anschließend hatte der Engländer Kritik an der Regelung geäußert und ein Umdenken gefordert. Lothar Matthäus findet das falsch.

"Harry Kane hat sich nach dem Sieg gegen Mainz über seine Gelbe Karte beschwert, wegen der er im nächsten Spiel in Leipzig gesperrt ist. Seine Kritik an Schiedsrichter Bastian Dankert war aus meiner Sicht unberechtigt. Es gibt Regeln, und diese gelten auch für Kane", stellt der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender "Sky" klar.

"Es ist niemals eine Gelbe Karte", wütete der Stürmer des FC Bayern nach dem Spiel am Samstagnachmittag gegen Mainz und unterstellte Schiri Dankert Geltungssucht: "Leider kommen Leute manchmal in die Allianz Arena und wollen sich selbst einen Namen machen." Er sei "sehr enttäuscht", gab der 31-Jährige weiter zu Protokoll, schließlich sei ihm das gelbe Damoklesschwert bewusst gewesen.

Matthäus sicher: Kane wird "ersten großen Titel" gewinnen

"Man kann darüber diskutieren, ob Dankert mehr Fingerspitzengefühl hätte zeigen müssen, aber auch in anderen Spielen gab es Gelb oder sogar Gelb-Rot wegen Spielverzögerung, wie zum Beispiel bei Bre

"Kane spielt in Deutschland und wir haben in der Bundesliga andere und größere Probleme, als ein System aus England zu übernehmen. Wir können mit unserem System zufrieden sein und wir müssen auch unsere Schiedsrichter schützen", äußert der RTL-Experte leise Kritik am Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Anschließend wirft der gebürtige Franke noch einen Blick in die Glaskugel: "Kane darf am kommenden Samstag nicht mitspielen, aber er wird am Ende dennoch seinen ersten großen Titel gewinnen. Vielleicht verliert Bayern ja in Leipzig und Leverkusen gewinnt, dann können die Münchner zuhause gegen Mönchengladbach die Meisterschaft klarmachen und Kane könnte wieder mitwirken."

Gewinnt die Kompany-Elf in Sachsen, ist der 34. Meistertitel der Bayern-Geschichte fix - und ausgerechnet Kane müsste beim größten Triumph seiner Karriere zuschauen.