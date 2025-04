Schlotterbeck-Gespräch mit England-Klub enthüllt

Die Saison für Nico Schlotterbeck mit Borussia Dortmund ist auf Grund einer schweren Verletzung bereits beendet. Wie es für den deutschen Nationalspieler in der kommenden Saison weitergeht, ist offen. Das Interesse aus England am Innenverteidiger ist groß. Mit einem Klub aus der Premier League soll der DFB-Star bereits gesprochen haben.

In einer extrem schwierigen Saison von Borussia Dortmund ist Nico Schlotterbeck eine der wenigen Konstanten. Um den 25-Jährigen von einem Verbleib zu überzeugen, will der BVB dem Nationalspieler eine Verdopplung seines Gehalts anbieten, so die "Ruhr Nachrichten". Doch auch in der englischen Premier League ist der Abwehrchef begehrt.

Zuletzt war unter anderem der FC Liverpool mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht worden. Nun schaltet sich laut "Sky" auch Newcastle United in den Poker um den Innenverteidiger an, der am Westfalenstadion eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht. Bereits 2022, als Schlotterbeck noch für den SC Freiburg spielte, waren die Magpies interessiert, heißt es.

Schlotterbeck tendiert weiterhin zu BVB-Verbleib

Nun soll der Tabellendritte erneut an den Nationalspieler herangetreten sein. Bevor sich Schlotterbeck Anfang April so schwer verletzte, dass er dem BVB mindestens ein halbes Jahr lang fehlen wird, habe der Kurs aus dem Norden der Insel bereits ein Videotelefonat mit dem 20-fachen DFB-Star geführt.

Bei Newcastle sei Schlotterbeck ein heißer Kandidat für den kommenden Transfer-Sommer. Der gebürtige Waiblinger tendiere aber nach wie vor zu einem Verbleib bei Borussia Dortmund, heißt es im Bericht des Pay-TV-Senders weiter. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen demnach hinter den Kulissen weiter.

Mit einem schnellen Durchbruch oder gar einer Einigung in den Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier sei ein zeitnaher Durchbruch aber nicht zu erwarten, heißt es.