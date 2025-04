Für Verbleib: Bayern-Star lehnte 100-Millionen-Offerte ab

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Leroy Sané (2. v. r.) bleibt dem FC Bayern wohl enthalten

Vieles deutet daraufhin, dass der FC Bayern und Leroy Sané den gemeinsamen Weg weiter bestreiten werden. Eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Arbeitspapiers rückte zuletzt immer näher. Für einen Verbleib an der Säbener Straße schlug der Nationalspieler offenbar auch eine Mega-Offerte aus der Wüste aus.

Auch wenn Sportvorstand Max Eberl die laut verschiedenen Medienberichten quasi schon beschlossene Vertragsverlängerung des FC Bayern mit Leroy Sané unlängst noch als unwahr bezeichnete, stehen dennoch alle Zeichen auf eine weitere Zusammenarbeit.

Um bei den Münchnern zu bleiben, nimmt der Offensivmann sogar offenbar einige Einbußen in Kauf. Schon zuletzt war immer wieder vermeldet worden, dass der Rekordmeister das am Saisonende auslaufende Arbeitspapier mit Sané nur verlängern will, wenn sich dabei sein Salär auch reduziert.

FC Bayern: Leroy Sané verzichtet auf Mega-Gehalt

Dieses soll aktuell bei bis zu 20 Millionen Euro im Jahr liegen, fortan wird es weniger sein, wie viel weniger genau ist noch offen. Das Geld scheint Sané aber ohnehin nicht das Wichtigste zu sein. Denn wie der "kicker" nun berichtet, hat der 29-Jährige für den FC Bayern extra ein "finanziell lukratives Angebot" aus Saudi-Arabien ausgeschlagen.

Laut "Sky" soll Al-Ittihad zuletzt mit einem Mega-Angebot beim gebürtigen Essener vorstellig geworden sein. Dem Pay-TV-Sender zufolge habe der Wüsten-Klub dem Rechtsaußen einen Vierjahres-Vertrag vorgelegt. Diese hätte Sané wohl 100 Millionen Euro eingebracht - netto wohlgemerkt! Rund 25 Millionen Euro pro Jahr hätte der DFB-Star demnach kassieren können.

Nun also stehen die Zeichen auf Verlängerung beim FC Bayern, dort, wo Sané sein bestes Bundesliga-Jahr gespielt hat: Bei zehn Treffern steht der Offensivmann bereits. Drei Spieltage bleiben ihm noch, um den Wert noch zu verbessern. Laut "Sky" und "kicker" gibt es zwar noch keine endgültige Einigung mit den FCB-Verantwortlichen, die Verhandlungen seien aber in den finalen Zügen.