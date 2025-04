Ache von Lautern zum FC Schalke 04? Mulder spricht Klartext

IMAGO/Ralf Brueck

Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern ist heiß begehrt

Dem FC Schalke 04 droht ein Sommer-Abgang von Torjäger Moussa Sylla. Die Suche nach einem Ersatz für den Franzosen ist intern wohl schon angelaufen. Eine Verpflichtung von Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern wird für die Knappen aber wohl nicht finanzierbar sein, so Sportdirektor Youri Mulder.

"Im Fußball ist es doch oft so: Individuelle Klasse schlägt immer durch. Heute hätte das Spiel in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen kippen können. Aber Kaiserslautern hat sehr gute Spieler vorn", schwärmte der Niederländer nach der 1:2-Pleite auf dem Betzenberg in der Mixed Zone von Lauterns Abteilung Attacke.

"Vor allem" Ache habe abermals unter Beweis gestellt, dass er ein super Stürmer sei. "Ich fand ihn damals bei Sparta schon gut", sagte Mulder, der Gerüchten um einen Wechsel des ehemaligen U21-Nationalspielers nach Gelsenkirchen allerdings gleich eine deutliche Abfuhr erteilen musste.

FC Schalke 04: Ache ein "sehr, sehr guter Spieler", aber ...

"Er ist ein sehr, sehr guter Spieler", führte der S04-Sportdirektor aus, ergänzte jedoch: "Aber er ist für uns wohl nicht zu bezahlen." Ache steht beim 1. FC Kaiserslautern noch bis 2026 unter Vertrag. Laut "Sky" darf der Knipse den Zweitligisten im Sommer dank einer Ausstiegsklausel für gerade einmal rund fünf Millionen Euro verlassen.

Seine Zukunft ließ der 26-Jährige im Anschluss an den immens wichtigen Heimsieg gegen die Schalker offen. "Alle Türen stehen noch offen. Ich habe einen Vertrag hier bis 2026, am Ende des Tages sehen wir, was passiert", betonte Ache der bereits vor einigen Wochen öffentlich über seinen Karriere-Traum gesprochen hatte.

"Ich sage immer, mein Ziel am Ende des Tages ist die Premier League. Ich will irgendwann mal in die Premier League kommen", erklärte der ehemalige Fürther bei "Sky": "Über welchen Weg das geht, das weiß ich im Moment jetzt nicht, was am besten für mich ist. Das sehe ich dann in der Zukunft, ob es direkt in die Premier League geht, oder über die Bundesliga, über die Serie A oder über die Championship, das kann ich im Moment nicht sagen."