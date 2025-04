Brands Last-Minute-Tor rettet Wolfsburg

IMAGO/Ines Hähnel

Jule Brand hat dem VfL Wolfsburg einen wichtigen Sieg im Endspurt um die Champions-League-Qualifikation beschert

Nationalspielerin Jule Brand hat dem VfL Wolfsburg in letzter Sekunde einen wichtigen Sieg im Endspurt um die direkte Champions-League-Qualifikation beschert. Die Wölfinnen zeigten beim 2:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim am Montagabend Moral und eroberten trotz eines Rückstandes wieder den zweiten Platz in der Bundesliga. Die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp (74.) und Brand (90.+3) trafen, nachdem Vanessa Diehm (65.) die TSG mit einem Traumtor in Führung gebracht hatte.

Eintracht Frankfurt hatte am Sonntag beim 1. FC Köln gewonnen (4:0) und damit zwei Spieltage vor dem Saisonende den zweiten direkten Startplatz für die Champions League erobert. Die Wolfsburgerinnen von Interimstrainerin Sabrina Eckhoff zogen durch den hart erkämpften Sieg aber wieder vorbei, der Vorsprung auf die SGE beträgt einen Punkt. Auch Bayern München ist als Meister sicher dabei, das drittplatzierte Team muss in die Qualifikation.

Wolfsburg startete nach dem Remis am vorigen Spieltag in Freiburg (1:1) engagiert, hatte gegen immer stärker werdende Gäste aber kurz vor der Pause Glück, als Marta Cazalla (29.) per Kopf das Aluminium traf. Diehm brachte den Außenseiter im zweiten Durchgang mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz in Führung. Nach Popps Abstauber zum Ausgleich traf VfL-Angreiferin Lineth Beerensteyn (77.) den Pfosten. Wolfsburg rannte an - und belohnte sich. Nach einem langen Pass lupfte Brand den Ball cool ins Tor.

Der VfL wird die Saison erstmals seit 2012 ohne Titel abschließen. Die direkte Qualifikation für die Champions League ist nun das Minimalziel.