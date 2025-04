Rekordsieger! Barca triumphiert in der Youth League

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Barcelonas U19 jubelt in Nyon

Die U19-Fußballer des FC Barcelona haben zum dritten Mal die UEFA Youth League gewonnen und sind damit nun alleiniger Rekordsieger des europäischen Wettbewerbs.

Die Spanier gewannen das Finale am Montag in Nyon gegen den türkischen Meister Trabzonspor mit 4:1 (2:0) und präsentierten sich in einem lange Zeit ausgeglichenen Duell vor allem deutlich effektiver. Ibrahim Diarra, Junioren-Nationalspieler aus Mali, stach mit zwei Treffern für Barca heraus.

Das Team aus La Masia hatte die Youth League zuvor bereits in der Premierensaison 2014 und 2018 gewonnen. Ähnlich erfolgreich war nur der FC Chelsea aus London mit zwei Titeln, einen deutschen Sieger gab es bislang nicht. In diesem Jahr zog die A-Jugend des VfB Stuttgart bis ins Viertelfinale ein, scheiterte dort aber Anfang April an Barcelona.

In der Youth League treten zum einen die Jugendteams der Klubs an, die in der jeweiligen Saison auch die "echte" Champions League spielen. Außerdem nehmen aber auch die U19-Meister aus den UEFA-Verbänden teil. Deutschland wurde in der nun abgelaufenen Saison durch Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim vertreten.