Alonso-Erbe: Neuer Name bei Bayer Leverkusen gehandelt

IMAGO

Beerbt Imanol Alguacil (l.) Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen?

Xabi Alonso wird Double-Sieger Bayer Leverkusen im Sommer wohl in Richtung Real Madrid verlassen. Der Wechsel des Spaniers ist Medienberichten zufolge sogar bereits durch. Die Suche nach einem Nachfolger für den Weltmeister von 2010 läuft. Die Werkself könnte offenbar erneut bei Real Sociedad fündig geworden sein.

Die Zukunft von Leverkusens Meister-Macher Xabi Alonso ist einem Bericht des Schweizer TV-Senders "Sky Sport" zufolge entschieden. Demnach wird der Spanier nach der Saison 2024/25 abbrechen und Bayer Leverkusen verlassen. Öffentlich verkünden werden Trainer und Klub die Entscheidung laut Angaben des Senders "in den kommenden Wochen". Ihn wird es zu Real Madrid ziehen, heißt es.

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden bereits zahlreiche Name unter dem Bayer-Kreuz gehandelt. In der jüngeren Vergangenheit wurde dem Meister unter anderem Interesse an Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart, Fabian Hürzeler von Brighton & Hove Albion, dem ehemaligen dänischen Nationalcoach Kasper Hjulmand und DFB-Co-Trainer Sandro Wagner nachgesagt.

Bayer Leverkusen: Alguacil wäre ablösefrei

Laut "Sky" hat es mit Imanol Alguacil nun ein weiterer Name in den engeren Kandidatenkreis am Rhein geschafft. Vor wenigen Tagen hatte Real Sociedad mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit dem Spanier nach über sechs Jahren auf Wunsch des 53-Jährigen im Anschluss an die laufende Saison beendet wird. Der Vertrag läuft Ende Juni aus, der Fußballlehrer ist somit ablösefrei auf dem Markt.

Insbesondere Fernando Carro ist dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge ein Fürsprecher von Alguacil. Mit Trainern aus dem Baskenland hatte Bayer Leverkusen bereits mit Xabi Alonso eine gute Erfahrung gemacht. Den Ex-Nationalspieler hatte der Bundesligist im Herbst 2022 von der zweiten Mannschaft Real Sociedads nach Deutschland geholt.

In der Vergangenheit war Alguaci unter anderem bereits auch beim FC Barcelona gehandelt worden.