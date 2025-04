Arteta schwört Arsenal auf Kracher gegen PSG ein

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Fühlt sich bereit: Mikel Arteta

Teammanager Mikel Arteta hat den FC Arsenal mit pathetischen Worten auf eine historische Chance in der Champions League eingeschworen.

"Wir wollen etwas Besonderes machen, dieser Ort muss etwas Besonderes sein, etwas, das wir noch nicht gesehen haben", sagte Arteta vor dem Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Paris Saint-Germain: "Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Leute, bringt eure Stiefel, eure Shorts, eure T-Shirts mit und lasst uns gemeinsam um jeden Ball kämpfen."

Das Duell mit dem französischen Meister sei "sicherlich eines der größten Spiele in der Geschichte des Emirates Stadium" in London, sagte Arteta. Arsenal stand bislang nur einmal im Endspiel der Königsklasse, 2006 unterlagen die Engländer dem FC Barcelona.

Man spüre "den Druck, weil es viele Vereinsmitglieder gibt, die schon lange hier arbeiten und noch nie ein Finale erlebt haben", sagte der spanische Coach.

Arteta sieht Arsenal nach dem Coup über Real Madrid im Viertelfinale aber gerüstet. "Das Bernabeu ist der größte Test, den man haben kann, vor allem in Anbetracht der Geschichte des Vereins, und wir haben es geschafft. Das gibt uns viel Selbstvertrauen", sagte der 43-Jährige, der PSG mit Arsenal in der Ligaphase geschlagen (2:0) hatte. Die Rückspiele finden in der kommenden Woche statt.

Paris, das im Vorjahr im Halbfinale an Borussia Dortmund gescheitert war, jagt seit der Übernahme des Klubs im Jahr 2011 erfolglos den Henkelpott. "Dieser Druck erdrückt uns nicht, wir sind ehrgeizig", sagte Trainer Luis Enrique mit Blick auf die Erwartungshaltung der katarischen Eigentümer: "Wenn wir davon sprechen, Geschichte zu schreiben, dann geht es darum, etwas zu tun, was noch niemand zuvor getan hat."