Raúl äußert sich zu aktuellen Gerüchten

Gonzales Photo/Mario Diaz Rasero via www.imago-ima

Wie geht es für Raúl weiter?

Der frühere Bundesliga-Stürmer Raúl, der in den letzten Monaten immer wieder Thema beim FC Schalke 04 war, hat sich nun zu den aktuell aufkommenden Gerüchten um einen möglichen Aufstieg bei Real Madrid zum Cheftrainer der ersten Mannschaft geäußert, wo Carlo Ancelotti wohl seinen Hut nehmen wird.

Die Spatzen pfeifen bereits seit Längerem von den Dächern, dass bei Real Madrid ab Sommer wohl nicht mehr Carlo Ancelotti auf der Trainerbank sitzen wird, nun verdichten sich die Hinweise darauf immens, dass die Entscheidung um den Italiener gefallen ist und dieser nach der Saison als Nationaltrainer Brasiliens arbeiten wird.

Schon bei der Klub-WM, die Mitte Juni bis Mitte Juli stattfindet, soll Ancelotti nicht mehr federführend sein. Ob die Königlichen für das große Turnier auf eine Interimslösung setzen oder bereits einen neuen Coach mit Zukunftsambitionen verpflichten, ist noch offen. Dass langfristig ein neuer Mann her muss, ist aber klar.

Einer, der in diesem Zusammenhang zuletzt auch immer wieder genannt wurde, ist Raúl! Der Stürmer, der in seiner aktiven Fußballer-Karriere fast 750 Pflichtspiele für Real Madrid bestritt, mit 323 Toren und 135 Vorlagen zur Klub-Legende wurde und unter anderem für drei Champions-League-Siege, sechs Meisterschaften und vier Pokalsiege sorgte, trainiert bei Real mittlerweile die Zweitvertretung.

Steigt er nun zur ersten Mannschaft auf? Offen. Einerseits gilt Raúl nicht als Top-Kandidat, hier wird allen voran Xabi Alonso von Bayer Leverkusen genannt. Andererseits zeigte sich Raúl, als er von der "Marca" auf seine Ambitionen angesprochen wurde, zurückhaltend. Vorerst jedenfalls.

"Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin da, wo ich sein möchte. Wenn die Zeit für eine Bewertung kommt und der Verein Entscheidungen trifft – falls er sie jemals trifft, was ich nicht weiß – werden wir sehen", sagte Raúl nur.

Raúl wartet auf "Entscheidungen", die auch ihn betreffen könnten

Mit Blick auf die Schlussphase der Saison sei es nun erst einmal "am wichtigsten, ruhig und gelassen zu bleiben", es stehe noch viel auf dem Spiel. Bei fünf noch verbleibenden Spielen in La Liga hat Real noch die Möglichkeit, am FC Barcelona vorbeizuziehen, falls das Team von Hansi Flick patzt.

Auf die darauffolgende Trainerentscheidung schaut Raúl dennoch gespannt. "Ich denke, es wird Zeit geben, die Situation zu bewerten und Entscheidungen zu treffen, die den Verein und später auch mich persönlich betreffen könnten", gab er zu und fügte an: "Aber ich bin sehr ruhig."

Neben Real wurde Raúl zuletzt auch intensiv beim FC Schalke 04 gehandelt, wo Kees van Wonderen definitiv nach der Saison gehen muss. Der designierte Sportvorstand Frank Baumann sucht aber dem Vernehmen nach eher einen Coach, der Erfahrung in der 2. Bundesliga hat.