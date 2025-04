Neue Torwart-Pläne beim BVB enthüllt

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Marcel Lotka (l.) ist derzeit die Nummer drei beim BVB

Gregor Kobel ist bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die unumstrittene Nummer eins zwischen den Pfosten. Doch noch gibt es gewisse Szenarien, bei denen mächtig Wirbel auf der Torhüter-Position beim BVB entstehen könnte.

Derzeit rangiert Borussia Dortmund auf Tabellenplatz sechs in der Bundesliga. Von Erreichen der Champions League bis zum kompletten Verfehlen der Europapokal-Plätze ist drei Spieltage vor Saisonende noch alles drin.

Sollten die Schwarz-Gelben den europäischen Wettbewerb tatsächlich in Gänze verpassen, könnte Gregor Kobel als Stammtorwart und Leistungsträger beim BVB trotz laufenden Vertrags bis 2028 Wechselabsichten hinterlegen.

Vor dem Hintergrund des klaren sportlichen Aufwärtstrends der Dortmunder mit zuletzt vier Siegen und einem Remis aus fünf Bundesliga-Spielen wird davon aber überhaupt nicht ausgegangen. Auch der Schweizer Nationalkeeper fokussiert sich derzeit vollständig auf die Aufholjagd mit seiner Borussia.

Auch mit Ersatzkeeper Alexander Meyer ist soweit alles klar beim BVB. Der Routinier gilt als einer der Top-Reservisten der Liga und zeigte auch in seinen vier Einsätzen in der laufenden Saison starke Leistungen. Er startet in diesem Sommer als 34-Jähriger in sein letztes Vertragsjahr in Dortmund, über seinen Verbleib gibt es derzeit keine Zweifel.

Lotka-Zukunft beim BVB noch völlig offen

Spannend wird es bei den Westfalen dahinter. Marcel Lotka ist die Nummer drei in der Torwart-Hierarchie, steht zudem als Stammkeeper in der U23-Mannschaft in der 3. Liga zwischen den Pfosten. Der 23-Jährige will allmählich den nächsten Schritt machen, will nach seinen zehn Bundesliga-Einsätzen für Hertha BSC vor drei Jahren endlich wieder im Fußball-Oberhaus spielen.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" hat der BVB seiner Nummer drei zuletzt ein attraktives Angebot zur Vertragsverlängerung bis 2027 gemacht. Der derzeitige Kontakt von Lotka in Dortmund läuft nach Saisonende aus.

Der gebürtige Duisburger zögert allerdings noch mit einer Verlängerung, da er gleich mehrere Anfragen von anderen Klubs auf dem Tisch liegen hat, wo er als Stammtorhüter eingesetzt würde. Dabei soll es sich laut dem Zeitungsbericht um Offerten aus den europäischen Top-Fünf-Ligen handeln.

Spätestens im Sommer 2026 trifft dann auch noch Torwart-Juwel Diant Ramaj in Dortmund ein. Der 23-Jährige wurde für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet und bis nächstes Jahr an den FC Kopenhagen verliehen. Er dürfte zur übernächsten Saison dem Torwart-Karussell beim BVB ganz neuen Schwung verleihen.