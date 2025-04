Babbel über FCB-Duo: "Weiß nicht, wer der Schlimmere ist"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Upamecano (3.v.l., oben) und Kim (4.v.l., oben) haben es beim FC Bayern nicht immer leicht

Die Abwehr war beim FC Bayern in der aktuellen Saison über weite Phasen eine Problemstelle. Immer wieder standen die Innenverteidiger blank, fielen aber auch mit Patzern auf. Nun hat ein früherer Münchner Profi den Finger in die Wunde gelegt, gegen ein Abwehr-Duo ausgeteilt und Verstärkungen gefordert.

Wer trägt die Schuld beim FC Bayern daran, dass in der Saison 2024/25 "nur" der Meister-Titel erreicht werden wird, nachdem man im DFB-Pokal schon früh und in der Champions League zuletzt im Viertelfinale ausschied und damit das so sehnlich erhoffte Finale Dahoam in der Allianz Arena verpasste? Laut dem ehemaligen FCB-Profi Markus Babbel hat das schlechte Abschneiden zu weiten Teilen mit der Qualität in der Abwehr zu tun.

"Wenn du den ganz großen Wurf planst, ist das in meinen Augen nicht gut genug!", sagte Babbel im Gespräch mit "Absolut Fußball".

Damit zielte der 52-Jährige, der in der Münchner Jugend ausgebildet wurde und über 260 Pflichtspiele für den FC Bayern absolvierte (17 Tore, 13 Vorlagen), ganz besonders auf die eigentlichen Stammkräfte Dayot Upamecano und Min-jae Kim, die allerdings aufgrund verschiedener Verletzungen auch in anderen Kombinationen auf dem Platz standen.

"Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wer von den beiden der Schlimmere ist", legte Babbel, der selbst Innenverteidiger (und auch rechter Verteidiger) war, gegen das Duo nach. Für den gebürtigen Münchner steht daher mit Blick auf den Kaderumbau im Sommer und die neue Saison fest: "Sie müssen viel Geld in die Hand nehmen, denn du musst hinten was machen!"

Babbel: So müsste der FC Bayern aufgestellt sein

Sein früherer Klub müsse "den Innenverteidiger finden, der dich nochmal auf ein anderes Level bringt". Theoretisch hätte Babbel sogar eine Idee, wer das sein könnte, wie beispielhaft verdeutlichte. "Ein Upamecano muss eigentlich der Backup von Virgil van Dijk sein - so würde ich das titulieren", erklärte er.

Allerdings sind Spieler eines Formats von van Dijk teuer und schwer zu bekommen. Gut daran zu erkennen, dass van Dijk gerade erst beim englische Meister FC Liverpool verlängerte. Wer stattdessen kommen könnte, sagte Babbel nicht.

Lothar Matthäus hingegen brachte zuletzt Jonathan Tah wieder beim FC Bayern ins Gespräch. "Wenn ich [dort] etwas zu sagen hätte, dann brauche ich die Besten und Tah gehört zu den Besten. Ich würde mich auf jeden Fall mit Tah beschäftigen", schrieb Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Tah hatte seinen Abschied aus Leverkusen zum Saisonende kürzlich bestätigt und wäre sogar ablösefrei zu haben.