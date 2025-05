Hertha BSC vor Transfercoup?

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Steht Haris Tabakovic vor einer Rückkehr zu Hertha BSC?

Im Sommer 2023 sicherte sich Hertha BSC die Dienste von Haris Tabakovic - und landete damit einen echten Transfercoup. Der Bosnier ballerte sich mit 25 Treffern in 36 Pflichtspielen in die Herzen der Fans und auch die Zettel der Konkurrenz. Letztlich schlug die TSG 1899 Hoffenheim vor der laufenden Saison zu, in Sinsheim bekommt Tabakovic seine PS bislang aber nicht wirklich auf den Rasen. Nun kursieren Gerüchte um eine Rückkehr nach Berlin.

"Ich glaube, das ist eher schwierig, muss man ehrlicherweise sagen. Wir müssen auf unser Budget achten", bezog Herthas Sportdirektor Benjamin Weber gegenüber dem "Berliner Kurier" bereits im Januar Stellung zu Spekulationen, Haris Tabakovic könnte vor einem Comeback in der Hauptstadt stehen.

Die Zeitung berichtetet damals, dass sich Tabakovics Gehalt durch seinen Wechsel in die Bundesliga beinahe verdoppelt habe, die finanziell nicht gerade auf Rosen gebettete Hertha bei einer Rückkehr kein ähnliches Salär bieten könnte. Obendrein würde wohl eine Ablöse fällig werden, um Tabakovic aus seinem bis 2027 datierten Vertrag loszueisen. Aufgegeben hat die Alte Dame einen Tabakovic-Deal aber angeblich noch nicht.

Hertha BSC will mit Wohlfühlfaktor punkten

Wie die "Bild" erfahren haben will, arbeitet die Führung von Hertha BSC weiterhin daran, Tabakovic zurück in die eigenen Reihen zu holen.

Allerdings betont der Bericht ebenfalls, dass das Gehalt in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro eine Hürde darstellt, eine "hohe Ablöse" sei ebenfalls "nicht drin".

In Berlin soll man jedoch die Hoffnung hegen, Tabakovic mit dem Wohlfühlfaktor zu überzeugen. Während der 30-Jährige bei Hertha schnell zum Fanliebling aufstieg, spielt er bei Hoffenheim eher eine untergeordnete Rolle.

In 27 Einsätzen konnte der Goalgetter gerade einmal drei Treffer verbuchen. Eine Vorlage bessert die Ausbeute nur geringfügig auf.