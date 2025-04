Neue Wechsel-Spekulationen um BVB-Verteidiger

IMAGO/David Inderlied

Ramy Bensebaini (M.) zeigte sich zuletzt formverbessert

Ramy Bensebaini gehört bei Borussia Dortmund in der laufenden Saison zu den absoluten Stammspielern, bestritt bereits 41 Pflichtspiele in der aktuellen Spielzeit für seinen BVB. Vor allem seine zuletzt starken Leistungen in der Dortmunder Defensive sind auch in Frankreich nicht unbemerkt geblieben. Aus der Ligue 1 soll es nun nämlich ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des Linksfußes geben.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, soll der französische Top-Klub Olympique Marseille "großes Interesse" daran haben, Ramy Bensebaini im Sommer von Borussia Dortmund loszueisen und aus seinem bis 2027 gültigen Vertrag herauszukaufen.

OM spielt eine starke Saison in der französischen Elite-Liga und befindet sich aktuell auf Kurs in Richtung Champions-League-Qualifikation. Bensebaini spielte zuletzt vor sechs Jahren in der Ligue 1, stand damals bei Stade Rennes unter Vertrag, ehe er zu Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga gewechselt war.

Der 30-Jährige überzeugt im BVB-Trikot vor allem seit der Umstellung unter Cheftrainer Niko Kovac auf die Dreierkette. Dort kommt er als Innenverteidiger zum Einsatz und zeigte sich deutlich stabiler als noch in der Hinrunde, als er meistens noch als Linksverteidiger eingesetzt worden war.

BVB soll "grundsätzlich nicht abgeneigt sein"

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll es derzeit aber noch keinen direkten Kontakt zwischen den beiden Vereinen und Bensebainis Berater geben. Aus Dortmund selbst hat es daher bis dato auch noch keine Reaktion auf das angebliche Interesse aus Südfrankreich an dem algerischen Nationalspielergegeben.

Nach "Sky"-Angaben wäre der BVB grundsätzlich aber "nicht abgeneigt für einen Verkauf" des Defensivspielers, der seit 2023 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag steht und nicht immer zu überzeugen wusste.