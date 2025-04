Bericht: Bundesliga-Trio nimmt Lautern-Star ins Visier

IMAGO/Ralf Brueck

Luca Sirch (2.v.r.) zeigte zuletzt starke Leistungen

Drei Spieltage vor Saisonende hat der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga noch einige Chancen, auf direktem Wege oder über die Relegation in die Bundesliga aufzusteigen. Einen Anteil an der insgesamt starken Saison der Pfälzer hat auch Verteidiger Luca Sirch, der auf das beste Jahr seiner Karriere zurückblickt.

Für den Innenverteidiger, der in der laufenden Zweitliga-Spielzeit 24 Mal für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz stand, könnte es im Sommer auf jeden Fall in die erste Liga gehen. Sollte es mit dem FCK nicht zum Aufstieg reichen, könnte er mutmaßlich bei einem Klub unterkommen, der bereits in der Bundesliga am Start ist.

Zumindest vermeldete "Sky" am Montag, dass gleich drei Bundesliga-Vereine an dem Abwehrspieler dran sein sollen, der vor einem Jahr noch in der Regionalliga beim 1. FC Lok Leipzig unter Vertrag stand.

Namentlich sollen laut dem TV-Sender der 1. FC Union Berlin, die TSG 1899 Hoffenheim sowie der FC Augsburg interessiert sein an Luca Sirch, der in Kaiserslautern eine starke Entwicklung hingelegt hat.

Bereits vier Saisontore für Lautern

Als Sommer-Neuzugang spielte er in den ersten Wochen und Monaten der Saison 2024/2025 noch überhaupt keine Rolle bei den Roten Teufeln, kam erst Anfang Oktober zu seinem ersten Zweitliga-Einsatz für die Lauterer. Seit dem hat der Defensivmann allerdings kein einziges Spiel seiner Mannschaft mehr verpasst und immer auf dem Feld mitgewirkt.

Mit seinen vier Saisontoren gehört er zudem zu den torgefährlichsten Defensivspielern in der gesamten 2. Bundesliga. Für seine starke Entwicklung in seiner ersten Saison im Profi-Fußball wurde der 25-Jährige bereits mehrfach von den FCK-Verantwortlichen gelobt.

Von den genannten Interessenten könnte der FC Augsburg auf besonderes Gehör bei dem Spieler selbst stoßen, ist Luca Sirch doch gebürtiger Fuggerstädter.