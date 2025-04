FC Schalke 04 bestätigt weitere Personal-Entscheidung

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Tidiane Touré (l.) erhält einen Profi-Vertrag beim FC Schalke 04

Personal-Entscheidung gefallen: Außenbahnspieler Tidiane Touré bekommt beim FC Schalke 04 einen bis 30. Juni 2028 datierten Profi-Vertrag. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt.

"Tidiane Touré hat sich mit viel Fleiß und Engagement in den Spielen und im Training bei der U23 von Jakob Fimpel ins Blickfeld der Lizenzmannschaft gebracht", sagte Sportdirektor Youri Mulder. "Uns gefällt, dass er auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist, eine sehr gute Geschwindigkeit mitbringt und mehrere Positionen spielen kann."

Schalke 04 wolle gemeinsam mit Touré "an seiner Entwicklung arbeiten, um ihn konsequent für höhere Aufgaben vorzubereiten", kündigte der Niederländer an.

Touré erklärte: "Mein erster Lizenzspielervertrag ist etwas ganz Besonderes. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen. Es zeigt mir, was möglich ist, wenn man immer versucht, sein Bestes zu geben. Ich fühle mich auf Schalke nach rund einem Jahr sehr wohl. Der Schritt im vergangenen Sommer in die Knappenschmiede war genau richtig. Ich will weiter an mir arbeiten und mich verbessern."

Der 23-Jährige war aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln zum S04 gewechselt. Für die U23 in der Regionalliga West steht er in der laufenden Saison bei 18 Einsätzen (vier Tore, zwei Vorlagen).

Erneut ein Umbruch beim FC Schalke 04?

Bei der 0:2-Niederlage in der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg Mitte April gab er sein Profi-Debüt. Er trainiert inzwischen regelmäßig mit der Lizenzmannschaft unter dem scheidenden Chefcoach Kees van Wonderen.

Auf Schalke steht in diesem Sommer einmal mehr ein Umbruch ins Haus. Eine zweistellige Anzahl von Profis wird den Klub nach einer erneut enttäuschenden Saison wohl verlassen.

Einziger bislang feststehender externer Neuzugang ist Timo Becker, der nach Ablauf seines Vertrags bei Holstein Kiel ablösefrei nach Gelsenkirchen zurückkehrt.