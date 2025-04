Transfer-Sensation? Müller beim 1. FC Köln ins Spiel gebracht

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller vom FC Bayern: Ein Mann für den 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln befindet sich mitten im spannenden Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Vereinsikone Pierre Littbarski glaubt fest an die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus. Mit Blick auf die kommende Saison bringt der Ex-Nationalspieler einige spannende Namen mit dem Traditionsklub in Verbindung - darunter Thomas Müller vom FC Bayern.

Der 1. FC Köln führt die 2. Bundesliga drei Spieltage vom den Saisonende als Spitzenreiter an. Doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich vier Punkte. Am vergangenen Wochenende kassierten die Rheinländer eine enttäuschende 0:1-Niederlage bei Hannover 96.

Pierre Littbarski ist dennoch weiterhin optimistisch. "Der FC steigt mit absoluter Sicherheit auf. Es muss jetzt schon für die erste Liga geplant werden", sagte der Weltmeister von 1990 bei Instagram.

Trainerlegende Christoph Daum habe ihm einmal gesagt: "Man muss träumen, um das Unmögliche möglich zu machen", verriet Littbarski.

Der 1. FC Köln benötige "frisches Blut, Energie, eine Hierarchie, Qualität, Charakter, Erfahrung und Führungsspieler", führte der 65-Jährige aus.

Thomas Müller beim 1. FC Köln gehandelt

Littbarski nannte in diesem Zusammenhang gleich mehrere Namen, die aus seiner Sicht gut zum 1. FC Köln passen würden: Fabian Reese (Hertha BSC), Robin Gosens (AC Florenz), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Fisnik Asllani (SV Elversberg), Michael Cuisance (Hertha BSC), Timo Werner (RB Leipzig/ verliehen an Tottenham Hotspur), Marvin Wanitzek (Karlsruher SC), Marcel Halstenberg (Hannover 96), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf), Paul Seguin (FC Schalke 04), Jonas Wind (VfL Wolfsburg) und Thomas Müller (FC Bayern).

Ja, sogar Müller wurde von Littbarski beim 1. FC Köln ins Spiel gebracht. Das Arbeitspapier des 35-Jährigen beim FC Bayern wird bekanntermaßen nicht verlängert. Wo Müller kommende Saison spielt, oder ob er gar seine Karriere beendet, steht derzeit noch nicht fest.