Gerüchte um Chelsea-Star: Premier League statt FC Bayern?

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Christopher Nkunku: Premier League statt FC Bayern?

Christopher Nkunku soll mit einem Sommer-Wechsel zum FC Bayern liebäugeln. Ob die Münchner beim Offensivspieler tatsächlich einen Vorstoß wagen, steht allerdings noch in den Sternen. Eine Alternative könnte sich dem Franzosen angeblich innerhalb der Premier League bieten.

Wie das britische Portal "teamtalk" berichtet, ziehe der FC Arsenal einen Transfer von Christopher Nkunku (Vertrag bis 2029) in Betracht.

Der 27-Jährige zählt beim FC Chelsea in dieser Saison nicht zum Stammpersonal. Die Gunners soll das aber nicht abschrecken, heißt es. Der FC Arsenal würde Nkunku als einen Spieler ansehen, der in das taktische Konzept von Coach Mikel Arteta passt, so "teamtalk".

Laut dem britischen Portal beschäftigen sich der FC Barcelona sowie namentlich nicht genannte Bundesligisten ebenfalls mit dem Angreifer. Der Preisschild soll sich demnach auf umgerechnet rund 47 Millionen Euro belaufen.

Nkunku im Winter beim FC Bayern gehandelt

Nkunku wurde in der zurückliegenden Winter-Transferperiode beim FC Bayern gehandelt.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk zufolge kann sich Nkunku einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister offenbar weiterhin vorstellen. Bayerns Sportvorstand Max Eberl soll im Winter sogar persönlich mit dem 14-fachen Nationalspieler Frankreichs telefoniert haben. Ein Transfer folgte jedoch nicht.

An Nkunkus Situation beim FC Chelsea hat sich seitdem nur wenig geändert. Der Offensivakteur soll sich deshalb nach Interessenten umschauen.

Falk schätzt einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern aktuell aber als eher unwahrscheinlich ein. Der FC Chelsea soll im Winter nämlich rund 70 Millionen Euro für den Ex-Leipziger gefordert haben.

Ohnehin war Nkunku in den vergangenen Wochen kein heißes Thema mehr rund um den FC Bayern. Die Münchner werden aktuell vor allem mit Bayer Leverkusens Florian Wirtz in Verbindung gebracht.