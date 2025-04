Gladbach-Boss gibt spannenden Transfer-Ausblick

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Roland Virkus ist Geschäftsführer Sport in Gladbach

Am vergangenen Montag hielt Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach seine Mitgliederversammlung ab. Dabei sprach auch Geschäftsführer Sport Roland Virkus zu den rund 1.300 anwesenden Vereinsmitgliedern und blickte auf die bevorstehende Transferperiode voraus.

Zunächst einmal führte Roland Virkus aus, dass sich Borussia Mönchengladbach nach Jahren des sportlichen Abwärtstrend in dieser Saison wieder verbessert habe und zwölf Punkte in der Tabelle besser dastehe als noch zum Vorjahreszeitraum - ungeachtet der jüngsten Bundesliga-Pleite am letzten Samstag bei Holstein Kiel (3:4).

"Es ist jetzt an der Mannschaft, wieder an die Leistungen anzuknüpfen, die sie über weite Teile der Saison ausgezeichnet haben. Das habe ich ihr am Sonntagvormittag unmissverständlich erklärt", meinte der Sport-Geschäftsführer auf der Mitgliederversammlung im Borussia-Park.

Eine Trendwende sei in der laufenden Saison nicht nur in der Tabelle gelungen, sondern auch in Sachen Kaderplanung. So drohe in diesem Sommer kein erneuter ablösefreier Abgang, so wie es noch in den Vorjahren häufiger der Fall war.

Virkus freut sich auf Neuzugänge Diks und Castrop

Trotzdem räumte Virkus ein, dass mögliche Verkäufe in diesem Sommer wohl nicht eins zu eins ersetzt werden könnten: "Dafür fehlen uns noch die finanziellen Möglichkeiten, entsprechend müssen wir wieder kreative Lösungen finden", führte der 58-Jährige aus.

Insgesamt sei das gesamte Gebilde Borussia Mönchengladbach "wieder stabiler geworden". Virkus ergänzte: "Unsere Mannschaft hat wieder eine Struktur und ein Gesicht. "

Der Gladbach-Boss freute sich zudem auf die bereits feststehenden Neuzugänge im Sommer: "In Kevin Diks und Jens Castrop haben wir zwei Spieler geholt, die unseren Weg unterstreichen. Einen erfahrenen Mann und einen U21-Nationalspieler mit Entwicklungspotential. Beide haben sich zu 100 Prozent zu Borussia und zu unserem Weg bekannt."