Verband greift durch: Harte Strafe für Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger wurde vom spanischen Verband gesperrt

Nach seinem Ausraster im Pokal-Finale ist Antonio Rüdiger vom Disziplinar-Ausschuss des spanischen Verbandes RFEF hart bestraft worden. Am Dienstag wurde gegen den Innenverteidiger von Real Madrid eine Sperre von sechs Ligaspielen verhängt - allerdings hat er sich kurz nach dem Eklat am Knie operieren lassen, die Sanktion trifft den deutsche Nationalspieler in dieser Saison also nicht mehr.

Bei der Niederlage gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) hatte Antonio Rüdiger von der Ersatzbank aus eine Rolle Tape-Verband in Richtung des Schiedsrichters geworfen, sah dafür die Rote Karte und beleidigte den Referee daraufhin unter der Gürtellinie auf Deutsch.

Mehrere Mitspieler und Team-Offizielle mussten den 32-Jährigen zurückhalten.

Trotz einer schnellen Bitte um Entschuldigung in den Sozialen Medien wurden Rufe nach Konsequenzen für Rüdiger auch in der Nationalmannschaft laut, u.a. Lothar Matthäus und Dietmar Hamann forderten eine Strafe.

Doch der Deutsche Fußball-Bund beließ es bei einer intensiven Belehrung über Vorbildfunktion und Verantwortung, Sanktionen gegen den Abwehrchef wird es seitens Julian Nagelsmann nicht geben.

Rüdiger zieht Knie-OP vor - Bellingham atmet auf

In Erwartung der Sperre zog Rüdiger eine ohnehin fällige Operation seines linken Knies vor. Wegen eines Teilrisses des Außenmeniskus hatte der Verteidiger monatelang mit starken Schmerzen gespielt.

Rüdiger hofft auf eine Teilnahme am Final-Four-Turnier der Nations League in Deutschland Anfang Juni, Gegner im Halbfinale in München ist Portugal.

"Ich möchte so schnell wie möglich wieder spielen können, da mit der Nations League und der Klub-Weltmeisterschaft zwei große Turniere vor mir liegen", ließ Rüdiger wissen. Er müsse aber "von Woche zu Woche schauen und wir werden sehen. Ich werde alles tun, was ich kann, damit es klappt." Die Klub-WM wird vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA gespielt.

Auch Rüdigers Teamkollegen Lucas Vazquez und Jude Bellingham hatten wegen ihrer Schimpftiraden Rot vom Schiedsrichter gesehen. Vazquez wurde für zwei Spiele gesperrt, die Rote Karte gegen den Ex-Dortmunder Bellingham dagegen zurückgenommen.