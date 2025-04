Abschied vom FC Bayern? Kim reagiert

IMAGO/Renate Feil/M.i.S.

Verlässt Min-jae Kim den FC Bayern im Sommer?

Über einen vorzeitigen Abschied von Min-jae Kim vom FC Bayern wird immer wieder spekuliert. Nun äußerte sich der Innenverteidiger zu den Gerüchten.

"Für mich gibt es keinen Grund zu gehen", stellte Min-jae Kim gegenüber der "Sport Bild" klar und ergänzte: "Ich hoffe, dass ich bleiben kann. Aber wir werden sehen."

Zuletzt hatte "Sky" berichtet, dass die Verantwortlichen des FC Bayern bereit sind, Kim im Sommer ziehen zu lassen.

Zwar sollen es die Münchner nicht auf einen Verkauf des Südkoreaners anlegen, sollte aber ein attraktives Angebot eingehen, wäre der Rekordmeister durchaus gesprächsbereit, heißt es. Kim sei längst nicht mehr "unverkäuflich".

Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtete bei X, dass schon eine Ablöse von 55 bis 60 Millionen Euro ausreichen könnte, um Kim aus seinem bis 2028 gültigen Vertrag loszueisen.

Kims Leistungen im Trikot des FC Bayern haben gemischte Reaktionen hervorgerufen. Auf der einen Seite zeigte der 28-Jährige oft überzeugende Leistungen. Auf der anderen war er aber auch oft ein Kandidat für teils schwerwiegende Fehler.

Zugestehen muss man Kim allerdings auch, dass er sich seit Wochen mit Problemen an der Achillessehne herumplagt. "Ich habe seit sieben Monaten große Schmerzen", sagte er zur "Sport Bild" und äußerte einen Wunsch für die Zukunft: "Ich will in der nächsten Saison einfach fit sein."

Kim in England, Italien und Saudi-Arabien gehandelt

Gehandelt wurde Kim zuletzt beim FC Chelsea und bei Newcastle United aus der Premier League sowie bei Juventus aus der italienischen Serie A. Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist Medienberichten zufolge eine Option.

Laut der "Sport Bild" liegen dem FC Bayern aber keine konkrete Angebote vor.

Kim war im Sommer 2023 von der SSC Neapel zum FC Bayern gewechselt. 50 Millionen Euro ließ sich der deutsche Rekordmeister den Deal kosten.