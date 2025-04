Diese Transfers plant der 1. FC Köln

IMAGO/Maximilian Koch

Ist Ragnar Ache eine Option für den 1. FC Köln?

Im Schneckenrennen der 2. Bundesliga um den Aufstieg hat der 1. FC Köln die besten Karten. Der Klub kann so schon die Transfers für die kommende Spielzeit vorantreiben.

An diesem Wochenende wird es noch schwierig mit dem Aufstieg. Der 1. FC Köln ist auf mehrere Fehltritte der Konkurrenz angewiesen und müsste selbst die Partie gegen Jahn Regensburg gewinnen (Samstag, 20:30 Uhr im sport.de-Ticker). Trotzdem haben die Domstädter als Tabellenführer mit 54 Zählern die besten Aussichten im spannenden Kampf um den Aufstieg.

Für die kommende Spielzeit sucht der Klub Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen, schreibt die "Sport Bild". Als Budget stünden Sportchef Christian Keller rund 12 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es.

Zum einen wollen die Kölner einen Ersatzkeeper für Marvin Schwäbe verpflichten. Torwart-Talent Jonas Urbig war im Winter zu den Bayern gewechselt.

Holt Köln den Top-Stürmer aus Lautern?

Des Weiteren sollen "mindestens ein Innen-, Außenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler, Außenbahnspieler und ein Torjäger" kommen.

Als größte Baustelle wurde das Angriffszentrum identifiziert.

Ein Kandidat dafür ist dem Bericht zufolge Kaiserslautern-Knipser Ragnar Ache. Der Stürmer hat in dieser Saison beim FCK 17 Tore erzielt und damit die Aufstiegshoffnungen der Pfälzer fast im Alleingang aufrechterhalten. Seine Ausstiegsklausel ermögliche einen Wechsel bei 4,5 Millionen Euro.

Auf seine nahen Zukunftspläne angesprochen, wollte sich der Angreifer weiterhin nicht in die Karten schauen lassen und hält sich alle Optionen offen: "Alle Türen stehen noch offen. Ich habe einen Vertrag hier bis 2026, am Ende des Tages sehen wir, was passiert", sagte Ache nach dem 2:1-Heimsieg gegen Schalke.

In der Innenverteidigung sei Tim Oermann (VfL Bochum) im Gespräch. Der schnelle Defensivmann wechselt nach Leverkusen, soll aber zunächst für eine Saison verliehen werden. Ebenfalls aus Bochum könnte Tom Krauß an den Rhein wechseln. Krauß ist derzeit von Mainz an den Ruhrpott-Klub verliehen und wäre eine Option als Leihe oder Kauf.

Eine Verlängerung in eigenen Reihen sei im Falle des Aufstiegs schon fix, so die "Sport Bild". Leistungsträger und Offensivwirbelwind Linton Maina soll beim Effzeh bleiben.