Bayerns Torwart-Pläne durchgesickert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jonas Urbig (r.) vertritt Manuel Neuer seit Wochen im Bayern-Tor

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern schon seit dem Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen Anfang März, als er sich beim Jubeln einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. Seitdem erhält der junge Jonas Urbig seine Chance - und nutzt sie offensichtlich nachhaltig.

Theoretisch würde es wohl schon am kommenden Samstag beim Gastspiel bei RB Leipzig für Manuel Neuer zu einem Comeback reichen. Seine strukturelle Muskelverletzung in der Wade soll er soweit überstanden haben, befindet sich schon seit Tagen wieder im Training.

Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der 39-Jährige auch weiterhin von Winter-Neuzugang Jonas Urbig im Münchner Tor vertreten wird. Grund könnte Manuel Neuer selbst sein, der derzeit keinerlei Risiken auf dem Weg zu alter Form eingehen will.

Wie es in einem Bericht der "Sport Bild" heißt, hat Neuer für sich ein anderes Ziel als die Bundesliga-Schlussphase formuliert, zu dem er wieder auf Top-Niveau performen will. Laut dem Fachmagazin will der Routinier bei der Klub-WM in den USA, die vom 14. Juni bis 13. Juli ansteht, unbedingt dabei sein und seinen Beitrag für ein erfolgreiches Abschneiden des FC Bayern leisten.

Um dieses Ziel zu erreichen, würde er auch auf einen Einsatz am Samstag in Leipzig verzichten, bei dem sich die Münchner immerhin den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft sichern können.

Urbig spielte bisher elfmal für den FC Bayern

Mit Blick auf die kommende Saison - wohl die letzte in der langen Karriere Manuel Neuers - sind ebenfalls weitere Einzelheiten durchgesickert, was die Planungen zwischen den Pfosten beim FC Bayern anbelangt.

Bislang hatten die Bayern-Bosse bestätigt, dass sich Jonas Urbig berechtigte Hoffnungen machen darf, auch bei einem fitten Manuel Neuer auf seine Einsatzzeiten zu kommen. Nun wurde von der "Sport Bild" präzisiert, dass der Youngster "eine zweistellige Anzahl von Spielen bekommen soll". Mit anderen Worten: Jonas Urbig soll in 2025/2026 in mindestens zehn Pflichtspielen für die Münchner das Tor hüten. Eine starke Anzahl für einen vermeintlichen Ersatzkeeper.

Aktuell steht Urbig bei elf Partien für den deutschen Rekordmeister, in denen er mit einer Ausnahme beim 1:1-Remis bei Union Berlin seine Aufgaben zuverlässig meisterte.