Enthüllt: Dieser Klub zeigt das größte Interesse an Coman

Coman könnte den FC Bayern verlassen

Schon in wenigen Wochen könnte die Ära von Kingsley Coman beim FC Bayern enden. Die gute Nachricht für den Rekordmeister: Der Franzose hat zahlreiche zahlungskräftige Interessenten auf den Plan gerufen. Ein absoluter Top-Klub soll sich besonders für den Flügelstürmer ins Zeug legen.

Nach zehn Jahren und über 300 Pflichtspielen wird sich das Kapitel FC Bayern für Kingsley Coman im Sommer 2025 wohl schließen. Ein Transfer des Franzosen gilt mittlerweile als wahrscheinlich, nachdem der 28-Jährige seinen Status als unumstrittener Stammspieler in den letzten Jahren mehr und mehr eingebüßt hat. Längst soll auch er selbst eine Luftveränderung anstreben.

Die gute Nachricht für Coman und auch den FC Bayern: Es gibt großes Interesse an einem Transfer. In Saudi-Arabien ohnehin, aber auch in der englischen Premier League. Dort liegen vor allem der FC Liverpool, Arsenal und Tottenham auf der Lauer und loten einen Deal aus.

Laut "CaughtOffside"-Angaben sind es aktuell die frisch gekürten Meister von der Merseyside, die das größte Interesse am Flügelstürmer zeigen. Ob es möglicherweise schon eine Kontaktaufnahme oder gar Verhandlungen mit der Spielerseite gegeben hat, ist jedoch nicht bekannt.

Wie viel verlangt der FC Bayern für Coman?

Welche Ablöse die Münchner für Coman, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2027 läuft, verlangen, ist nicht ganz klar. Manche Medien berichteten zuletzt von rund 50 Millionen Euro, "CaughtOffside" spekuliert nun über eine Summe von 40 Millionen Euro. Klar ist: Sollte es zum Verkauf kommen, dürfen sich die Münchner über üppige Einnahmen freuen.

Auf der Gegenseite würde der Rekordmeister einen Spieler verlieren, der die Erfolgsära im letzten Jahrzehnt entscheidend mitgeprägt hat. Unter anderem durch sein goldenes Tor im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain.