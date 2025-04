Schmidt blickt positiv auf Abstiegskracher gegen Bochum

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Heidenheim-Coach Schmidt peilt den Klassenerhalt mit Heidenheim an

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat die Bedeutung des "Abstiegs-Endspiels" gegen den VfL Bochum noch einmal herausgestellt.

"Klar weiß jeder, dass Bochum abgestiegen ist, wenn sie verlieren. Aber auch für uns geht es um alles. Wir wollen gewinnen, um unsere Position zu verbessern. Es wäre ein Riesenschritt, um den Relegationsplatz zu erreichen. Das ist unser Antrieb", sagte Schmidt vor dem wegweisenden Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Allerdings, fügte der FCH-Coach an, sei "der Kampf um den Klassenerhalt für uns Lust und nicht Last. Negative Dinge dürfen nicht so nah an uns heran." Überhaupt spiele im Saisonendspurt die Psyche eine entscheidende Rolle, meinte Schmidt: "Es ist wichtig, dass die Mannschaft weiß, wie sie taktisch spielen muss. Aber in dieser Phase geht es umso mehr um den Kopf, um Emotionen, Zweikämpfe. Das ist jetzt wichtig."

Schmidt sieht Sieg gegen Gladbach als Wendepunkt

Heidenheim steht nach 31 Spieltagen mit 25 Punkten auf dem Relegationsplatz, drei Punkte vor Holstein Kiel und vier vor Bochum. Der FCH hatte zuletzt mit einem 1:0 beim VfB Stuttgart überrascht und in den vergangenen Wochen abgesehen von den Pleiten gegen die Topteams FC Bayern und Eintracht Frankfurt wieder zu alter Stabilität gefunden.

"In der Vorrunde waren wir beseelt von der vergangenen Saison, da sind wir in so ein Fahrwasser reingekommen", sagte Schmidt. Das 0:3 zuhause gegen Gladbach am 1. März sei jedoch der Wendepunkt gewesen: "Da hat jeder verstanden, um was es geht. Die Mannschaft ist seither ganz anders ausgerichtet. Das zeigt, dass man auch während der Saison noch Weichen stellen kann."

Gegen Bochum muss Schmidt auf seinen gesperrten Mittelfeldchef Niklas Dorsch verzichten. Dafür steht Stürmer Budu Zivzivadze wieder zur Verfügung. Der Georgier war in dieser Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der ebenfalls länger verletzte Mathias Honsak hatte sich schon beim VfB mit dem Tor des Tages eindrucksvoll zurückgemeldet.