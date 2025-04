PSG feiert Dembélé - und zittert um Einsatz im Rückspiel

IMAGO/Mickael Chavet

Ex-BVB-Star Dembélé spielt bei PSG eine überragende Saison

Paris Saint-Germain nimmt in der Champions League Kurs auf einen historischen Triumph - dank eines Dribbelkünstlers, der längst als abgeschrieben galt.

Die wichtigste Botschaft sendete Ousmane Dembélé tief in der Londoner Nacht, kurz bevor er zu seinen Mannschaftskollegen von Paris Saint-Germain in den Bus stieg. "Ich habe etwas gespürt, aber mir geht es gut", sagte der Mann des Abends und sorgte damit zumindest für leises Aufatmen im Pariser Kollektiv. Ein Einsatz des 27-Jährigen im Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) scheint möglich - für PSG wäre das bei der historischen Henkelpott-Mission von immenser Bedeutung.

Dembélé höchstpersönlich war es nämlich mal wieder, der das Tor zum nach 2020 erst zweiten Finaleinzug des Klubs in der Königsklasse weit aufgestoßen hatte - und Paris nun vom ersten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte träumen lässt. Mit seinem Tempodribbling bereits in der 4. Minute hatte er zunächst die Arsenal-Defensive genarrt und dann nach Zusammenspiel mit Chwitscha Kwarazchelia per Direktabnahme ins rechte Eck zum Tor des Tages getroffen.

PSG bangt um Dembélé-Einsatz im Rückspiel

In der 70. Minute aber musste der ehemalige Dortmunder das Feld offenbar wegen Beschwerden am Oberschenkel verlassen. Er habe "keine ernsthaften Probleme", aber es gebe "Zweifel" an seiner Teilnahme für das Rückspiel, sagte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg.

Optimistisch gab sich Teamkollege Achraf Hakimi. "Ich habe mit ihm gesprochen und er war ruhig. Er sagte, es würde alles gut werden", berichtete der Verteidiger bei Canal+. "Er hat seinen Job gemacht und das Tor geschossen", analysierte Hakimi nüchtern - dass Dembélé auch in einer Woche seinem Job nachgehen kann, könnte entscheidend sein für die weiteren Erfolgsaussichten.

Denn nicht nur wegen seines selbst eingeleiteten Treffers gehörte er im Emirates Stadium zu den auffälligsten Akteuren im endlich als echte Mannschaft auftretenden Pariser Starensemble. Dembélé fiel als ordnende Hand und mit Anweisungen für seine Mitspieler auf - ein Resultat der jüngsten Wandlung, die der Franzose seit dem Abgang von Überspieler Kylian Mbappé durchlaufen hat.

Dembélé sorgte beim BVB für Ärger

2017 machte er als Teenager bei Borussia Dortmund noch als Streik-Profi von sich reden, ein ungesunder Lebensstil wurde ihm in den vergangenen Jahren nachgesagt, beim bis dato letzten Aufeinandertreffen mit Arsenal in der Ligaphase der Champions League im vergangenen Oktober strich ihn Coach Enrique wegen disziplinarischer Gründe aus dem Kader. Alles längst vergessen. Dembélé hat sich zum Anführer entwickelt - und will mit Paris nun Geschichte schreiben.

Arsenal-Coach Mikel Arteta wollte die Hoffnung auf den Finaleinzug logischerweise noch nicht begraben. "Es ist Halbzeit", sagte er nach der knappen Heimniederlage seines vor allem in der zweiten Hälfte überlegenen Teams, wobei sich der glänzend aufgelegte PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma mehrfach als Spielverderber erwies. "Wir haben eine große Chance, ins Finale einzuziehen", gab sich der spanische Trainer überzeugt - den Heilungsverlauf bei Ousmane Dembélé dürfte er jedoch ganz genau verfolgen.