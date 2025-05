Anton über seine schwierige Anfangszeit beim BVB

IMAGO/Oliver Zimmermann

Waldemar Anton ist aktuell Stammspieler beim BVB

In der heißen Phase der Bundesliga-Saison ist Waldemar Anton gesetzter Stammspieler bei Borussia Dortmund. Das war in Teilen seiner ersten BVB-Spielzeit aber beileibe nicht immer so, der Nationalspieler wurde sogar schon als möglicher Fehleinkauf betitelt. Nun sprach der Verteidiger darüber, wie er selbst über seine schwierige Anfangszeit beim BVB denkt.

Über 22 Millionen Euro Ablöse hatte Waldemar Anton im Sommer 2024 gekostet, als ihn Borussia Dortmund vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart verpflichtet hatte.

Der 27-Jährige galt als echtes Versprechen, wollte und sollte beim BVB direkt eine tragende Rolle in der Hintermannschaft der Schwarz-Gelben übernehmen. Das gelang dem deutschen Nationalspieler zunächst allerdings nicht so recht. Der Innenverteidiger leistete sich immer wieder Fehler und Unzulänglichkeiten in seinem Spiel, hatte außerdem rund um den Jahreswechsel mit mehreren Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen.

Erst im Frühling blühte Anton dann so richtig auf, ist derzeit in der Fünferkette von BVB-Cheftrainer Niko Kovac im Abwehrzentrum gesetzt.

"Ich hatte viele Verletzungsphasen, was für mich ein bisschen schwierig war, weil ich es so nicht kannte aus meiner Vergangenheit", blickte Anton am "Sky"-Mikrofon auf sein kompliziertes erstes Jahr in Dortmund zurück.

Anton mit bitterem Eigentor gegen den Ex-Klub

Darüber hinaus zeigte sich der Defensivmann auch selbstkritisch: "Dass ich an meine hundertprozentige Leistung nicht herangekommen bin, vor allem am Anfang, ist glaube ich auch klar, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von mir selber."

Seinen Tiefpunkt erlebte Anton wohl bei der Heimpleite gegen den VfB Stuttgart, als ihm als ehemaliger Kapitän der Schwaben ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 0:1 unterlaufen war.

Mittlerweile hat er nach eigener Aussage sein Tief überwunden und viel neues Selbstvertrauen getankt: "Ich glaube, da muss man dann einfach mal durch. Es gibt immer mal Phasen in einer Karriere, die nicht so gut sind. Nichtsdestotrotz geht es darum, dass man da weitermacht. Ich habe weitergemacht und bin froh darüber, dass ich der Mannschaft in der erfolgreichen Phase jetzt auch helfen kann."

Insgesamt steht Waldemar Anton in der laufenden Saison bei 35 Pflichtspiel-Einsätzen für den BVB, in denen er drei Tore erzielte.