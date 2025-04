BVB verkündet spannende Trainer-Entscheidung

IMAGO/Noah Wedel

Mike Tullberg durfte als Trainer bei den BVB-Profis reinschnuppern

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft und stellt sich im Trainerbereich personell neu auf. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, wird Mike Tullberg zur kommenden Spielzeit neuer Chefcoach der U23. Zuvor hatte der Däne die U19 betreut und nach dem Aus von Nuri Sahin interimsweise bei der Profimannschaft ausgeholfen.

Beim Drittliga-Team von Borussia Dortmund, das noch um den Klassenerhalt kämpft, folgt Mike Tullberg auf Jan Zimmermann, der die Westfalen im Sommer verlässt.

Dass der BVB langfristig mit seinem neuen U23-Trainer plant, zeigt die vorzeitige Verlängerung seines Arbeitspapiers bis 2028. Ein Bericht der "Ruhr Nachrichten", die unlängst von einer wahrscheinlichen Trennung berichtet hatten, bestätigte sich somit nicht.

"Das macht mich stolz. Ich kann mich voll mit dem Verein identifizieren, meine Familie fühlt sich in der Region hier extrem wohl. In den vergangenen Jahren habe ich viele besondere Momente als Trainer bei Borussia Dortmund erlebt und bin absolut motiviert, ab der neuen Saison mit unserer U23 erfolgreich zu arbeiten und die Entwicklung unserer Talente in meiner neuen Position mit zu fördern", wurde Tullberg zitiert.

Tullberg ab Sommer neuer U23-Trainer 🤝🏻



Mike Tullberg wird zur kommenden Spielzeit neuer Trainer der #BVBU23. Im Zuge seiner Berufung zum U23-Cheftrainer hat Tullberg seinen Vertrag beim BVB bis zum 30. Juni 2028 verlängert.



Zur Meldung:

▶️ https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/0qKTPlMfUQ — Borussia Dortmund (@BVB) 30. April 2025

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken schwärmte: "Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Wissen und seiner Erfahrung die jungen Talente der U23 ausbilden, entwickeln und bestmöglich auf den Profi-Bereich vorbereiten wird. Mike hat eine tiefe Identifikation mit Borussia Dortmund und mit unserer U19 eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen."

Große Erfolge mit der BVB-U19

Tullberg hatte sich Borussia Dortmund 2019 angeschlossen. Zunächst trainierte er die U23, ehe er die U19 übernahm und zu drei Westdeutschen und einer Deutschen Meisterschaft führte.

Im Frühjahr übernahm der 39-Jährige dann den Trainerposten der Profis interimsweise, in drei Partien gelangen zwei Siege und ein Remis. Danach machte Tullberg den Weg wieder frei für Niko Kovac, der seither an der Seitenlinie das Sagen hat und mit dem BVB eine Aufholjagd gen Europa startete.