BVB klärt Trainingslager-Frage

Der BVB-Bus parkt im Sommer in Österreich

Borussia Dortmund bestreitet sein Trainingslager im kommenden Sommer nicht wie in den Jahren zuvor im Schweizer Ort Bad Ragaz. Doch die BVB-Bosse haben inzwischen einen neuen Ort für die Vorbereitung gefunden. In diesem Jahr ist aber auch aufgrund des dichten Terminplans ohnehin alles anders.

Den BVB zieht es im August nach ins österreichische Saalfelden, um dort seine Zelte in der Sommer-Vorbereitung aufzuschlagen, wie der Bundesligist bekannt hab. Die Reise ins Nachbarland ist mit gerade einmal sechs Tagen (4. bis 9. August) aber äußerst kurz angesetzt.

Denn: Schon am 10. August lädt Borussia Dortmund seine Fans zur Saisoneröffnung in den heimischen Signal Iduna Park ein. Gegen welchen Gegner sich Schwarz-Gelb dann präsentiert, steht noch nicht fest.

Bei der Planung müssen die Verantwortlichen der Borussia gleich mehrere Termine berücksichtigen. Schon zwei Wochen nach der laufenden Bundesliga-Saison, die am 17. Mai für den BVB mit dem Spiel gegen Holstein Kiel ihren Abschluss nimmt, beginnt eine zehntägige Abstellungsphase der UEFA. Bei den Länderspielen in der Nations League und der WM-Qualifikation wird sicher auch der ein oder andere Dortmunder Profi im Einsatz sein. Die 14 Tage nach dem Kiel-Spiel sind somit der erste Teil des Urlaubs für die Spieler.

Drei Wochen Urlaub für BVB-Stars nach der Klub-WM?

Bereits rund um den 13. Juni wird der BVB-Tross dann in die USA anreisen, um am 17. Juni sein erstes Gruppenspiel in New York bei der Klub-WM zu bestreiten. Mindestens stehen drei Partien beim neuen Prestige-Turnier an, bei dem die Borussia möglichst weit kommen will, um hohe Preisgelder mitzunehmen. Ab dem 28. Juni startet die K.o.-Phase, das Finale steigt am 13. Juli.

Danach schickt der Revierklub seine Spieler in einen zweiten Sommer-Urlaub, wenngleich die Länge auch vom Erfolg in den USA abhängen dürfte.

Wie die "Ruhr Nachrichten" zuletzt berichteten, will man den Profis eigentlich drei Wochen Zeit zur Regeneration geben. Das würde aber wohl mit Blick auf den Start der Vorbereitung und die anschließende Reise nach Saalfelden nur dann klappen, wenn bei der Klub-WM vor dem Finale Schluss ist. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet der BVB Mitte August im DFB-Pokal (15. bis 18.08.).